TRT Haber canlı yayınında ekrana yansıyan ilginç anların canlı yayın kazası olduğu ortaya çıktı

Canlı yayın kazasının ardından stüdyo kameramanı hakkında soruşturma başlatıldı.
TRT Haber'in geçtiğimiz gün akşam bülteninde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
Yayın esnasında bir kişi bir anda görüntüye girerek iki işareti yaptı. Birkaç saniye ekranda görünen kişi daha sonra görüntüden çıktı.
Görüntülere yansıyan kişinin stüdyo kameramanı olduğu öğrenildi
Görüntülere yansıyan kişinin stüdyo kameramanı olduğu ortaya çıktı.
Kameraman hakkında soruşturma başlatıldı
Yaşanan canlı yayın kazasının ardından ilgili stüdyo kameramanı hakkında soruşturma başlatıldı. Güvenlik zafiyetinin olmadığı olayda, görüntüye yansıyan kişinin kameraman olduğu belirlendi.