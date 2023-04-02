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Hayat

TRT Haber canlı yayınında ekrana yansıyan ilginç anların canlı yayın kazası olduğu ortaya çıktı

TRT Haber'in geçtiğimiz gün akşam bülteninde meydana gelen ilginç anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Yayın esnasında görüntüye girerek iki işareti yapan ve daha sonra görüntüden çıkan kişinin stüdyo kameramanı olduğu ortaya çıktı. Kameramanın, yönetmenin "kaç kişisiniz" diye sorması üzerine, o sırada jimmy kamerayı seçili zannederek görüntüye girip iki işareti yaptığı öğrenildi. Yaşanan canlı yayın kazasının ardından ilgili stüdyo kameramanı hakkında soruşturma başlatıldı.

16:38 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Canlı yayın kazasının ardından stüdyo kameramanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Canlı yayın kazasının ardından stüdyo kameramanı hakkında soruşturma başlatıldı.

TRT Haber'in geçtiğimiz gün akşam bülteninde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Yayın esnasında bir kişi bir anda görüntüye girerek iki işareti yaptı. Birkaç saniye ekranda görünen kişi daha sonra görüntüden çıktı.

Görüntülere yansıyan kişinin stüdyo kameramanı olduğu öğrenildi

Görüntülere yansıyan kişinin stüdyo kameramanı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yönetmen, 3 kameraman ve 2 kamera ile yayın sırasındayken rejiden stüdyoya
"kaç kişisiniz"
diye sordu. Yönetmenin sorusu üzerine, o sırada jimmy kamerayı seçili zanneden kameraman, kameranın önüne geçip 2 kameraman olduklarını belirtmek üzere 2 işareti yaptı.

Kameraman hakkında soruşturma başlatıldı

Yaşanan canlı yayın kazasının ardından ilgili stüdyo kameramanı hakkında soruşturma başlatıldı. Güvenlik zafiyetinin olmadığı olayda, görüntüye yansıyan kişinin kameraman olduğu belirlendi.

#TRT haber
#canlı yayın
#kameraman
40 dakika önce
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