Türk dünyasının ortak yemeği: Mantı

Buğday unundan yapılmış hamuru, bir iç malzemesi ile ya da boş katlayıp pişirmek, Asya mutfaklarında neredeyse bir gelenektir. Çin’den Türkiye’ye, Kafkasya’dan Balkanlar’a bir çok yerde lezzetli ve doyurucu mantı çeşitlerine rastlarız. Türkler ve diğer Asya halkları mantıyı çok uzun zamandır biliyor ve severek tüketiyorlar. Kimi kaynaklar içi dolgulu bu hamurları ilk olarak Çinlilerin yaptığını yazsa da, göçebelik sebebiyle, gıdaları dayanıklı, uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilir bir hale getirmeyi adet edinmiş eski Türk kavimleri, mantıyı da bu zamanlarda icat etmiş olabilirler. Bugün hala Anadolu’nun köylerinde mantı, kış hazırlıkları arasında yer alır. Boş bir halde katlanır, kızartılır veya beyaz bir şekilde kurutulup saklanır.

REKLAM

Asya mutfağının lezzeti

Asya’nın başka başka bölgelerinde içine peynir, et, pirinç, nohut ve sebzeler konularak pişirilen içi dolgulu bu hamur işleri kurutulabildiği gibi, taze taze hemen oracıkta da pişirilebilirler. Hatta bir Çeçen yemeği olan gılnışta olduğu gibi, boş hamurlar et suyunda haşlanır ve hamur, kase içinde haşlanmış et suyuyla servise de alınabilir. Bu güzel lezzet, Türk mutfağında çorbanın ve ana yemeğin yerini tutar. Susuz pişirildiğinde bir ordövr, bir atıştırmalık da olabilir. Mutfağımızın çok sevilen bu lezzetinin diğer ülkelerdeki, kültürlerdeki benzerlerine bakalım istedim bu hafta. Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dilerim.

Kazak Mantısı

-4 su bardağı un -2 su bardağı su -1 tatlı kaşığı tuz

İÇ MALZEMESİ:

-500 g. kıyma l 1 kuru soğan -1 Çay kaşığı karabiber -1 Çay kaşığı tuz -50 g Kuyruk yağı

ÜZERİNE:

-4 yemek kaşığı tereyağı -1 tatlı kaşığı kırmızı biber

YAPILIŞI: Un, tuz, su ile özleşmiş, katıca bir hamur yoğuralım. Hamuru bezelere ayırıp dinlendirelim. Kuru soğanı rendeleyelim. Kuyruk yağını çok ince doğrayalım. Kıyma, kuyruk yağı, kuru soğan, karabiber ve tuzu karıştırıp içimizi hazırlayalım. Hamuru ince açalım, bir kase yardımıyla yuvarlak keselim.

REKLAM

İçi yerleştirip kenarlarını içeri doğru çimdikleyerek katlayalım. Hazırladığımız mantıları delikli bir gastronom küvete veya bir süzgeç üzerine dizelim. Bir tencerede su kaynatıp süzgeci üzerine oturtalım. Mantılarımızı 40- 45 dakika kısık ateşte, buharda pişirelim. Bir tavada tereyağını eritelim ve kırmızı biberi kızartalım. Pişen mantılarımızın üzerinde tereyağlı biberi gezdirelim ve servise alalım. Afiyet olsun.

Psıhalive

-1 kg buğday unu -2-2,5 su bardağı su -1 tatlı kaşığı tuz

İÇ MALZEMELERİ:

-750 g. patates -1 kuru soğan -2 yemek kaşığı tereyağı -1 çay kaşığı tuz -1 çay kaşığı kırmızı biber

ÜZERİ İÇİN:

REKLAM

-4 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

Un, tuz ve su ile sertçe bir hamur yoğuralım ve bezelere ayırıp dinlendirelim. Patatesi haşlayıp soyalım, ezelim. Soğanı çok ince doğrayalım ve tereyağında kavuralım. Kavrulmuş soğan, tuz ve kırmızı biberi patatese ilave edip karıştıralım.