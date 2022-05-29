Türk Mutfağı dünyaya damga vurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle bu yıl ilk kez kutlanan Türk Mutfağı Haftası hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gördü. 21 Mayıs’ta Balıkesir’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrif ettiği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı Gastronomi Festivali ile başlayan Türk Mutfağı haftası 27 Mayıs gününe kadar hem ülkemizde hem de yurt dışında büyük bir coşkuyla kutlandı. Ülkede ve dünyada oldukça renkli görüntüler yaşandı. İlk etkinliğin yapıldığı Balıkesir’in Güre sahilinde festival alanında, hem geleneksel Türk mutfağı hem de sokak lezzetlerine ilişkin örnekler sunuldu. Kurulan atölye ve stantlarda da Türk mutfağının sürdürülebilir, atıksız ve sağlıklı yönünü gösteren reçeteler ünlü Türk şefler tarafından hazırlandı.

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YARIŞMALAR DÜZENLENDİ

Bu yıl ilki düzenlenen ve 27 Mayıs tarihinde sona eren festival kapsamında Balıkesir’in yanı sıra Türkiye’nin dört bir noktasında da Türk mutfağının tanıtımına yönelik gastronomi festivalleri düzenlendi. Bartın’dan Bursa’ya, Muğla’dan Batman’a, Erzurum’dan Amasya’ya Rize’den Mersin’e kadar her ilde yöresel lezzetler festival kapsamında kurulan stantlarda halka ikram edilirken, düzenlenen panel ve oturumlarda Türk mutfağının sahip olduğu değerlerin gelecek nesillere taşınması ve tüm dünyada tanınması konusunda neler yapılması gerektiği konuşuldu. Bazı etkinliklerde genç aşçılık öğrencilerine yönelik yarışmalar da düzenlendi.

ASIRLIK TARİFLERLE LEZZET ŞENLİKLERİ

Kilis'te, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı ve Türkiye'deki birçok yörenin farklı yemeklerinin anlatıldığı kitaplar yer aldı. Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan aşçılar, kabak çiçeği dolması, yaprak sarması, güllabiye helvası, kısır, kuru fasulye, gül şerbeti, tarhana çorbası ve keşkek yaptı. Program çerçevesinde "damat tatlısı" yarışması düzenlendi. Bartın'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağından Yemek İkramı" etkinliği düzenlenirken İzmir'de İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yaşar Üniversitesi tarafından "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında "İzmir Mutfağının Sağlık Üzerine Etkisi" başlıklı seminer gerçekleştirildi. Karabük'te,"Karabük Lezzet Şenlikleri" etkinliği kapsamında Ovacık ilçesinde yöresel sütlü keşkek çorbası, çullu börek ve kızılcık şerbeti; Mersin'de ise fındık lahmacun ve aşure vatandaşlara ikram edildi.

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Anadolu lezzetleri gökyüzünde dolaştı

Türk Mutfağı Haftası’na, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları da özel etkinliklerle katkıda bulundu. THY, seçili uluslararası uçuşlarında ve özel yolcu salonlarında Türk mutfağının seçkin ürünlerini ve Anadolu lezzetlerini misafirleriyle buluşturdu. Seçili uçuşlardaki ikram menülerini, Türk Mutfağını yansıtan özel lezzetler ile hazırlayan THY, Türk Mutfağı Haftası hakkında bilgi veren menü kartı tasarımı gibi uygulamalarla farklı destinasyonlara seyahat eden yolculara hafta hakkında bilgi vererek farkındalık sağlamayı amaçladı.

Bu arada gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yapılan tüm etkinliklerde Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabı” da katılımcılara tanıtıldı.

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İstanbul menüsü ikram edildi

Türk Mutfağı Haftası kapsamında, yurt içinin yanı sıra çok sayıda dış temsilcilikte de Türk mutfağının öncü ve özgün niteliklerini yansıtan programlar düzenlendi. Aralarında Fransa, İngiltere, Singapur, Malezya, Azerbaycan, Hindistan, Avusturya, Almanya, BAE, Laos, İsrail, ABD, Belçika ve İsveç’in de olduğu birçok ülkede bulunan dış temsilciliklerde düzenlenen programlarda, Türk şefler tarafından hazırlanan ve Vişneli Yaprak Sarma, Zeytinyağlı Enginar, Balık Pilaki, Hünkar Beğendi ve Ayva Tatlısı’dan oluşan İstanbul Menüsü eşliğinde Türk mutfağından ikramlar yapılırken, Türk sokak lezzetleri de beğeniye sunuldu. Ayrıca Türk kahvesi sunumu da gerçekleştirildi.

Washington Büyükelçiliği ve New York Başkonsolosluğu tarafından düzlenen etkinlikte Türkiye’nin kuzeyinden güneyine ve doğusundan batısına çeşitli ve zengin mutfağı New Yorklulara anlatıldı. Sağlıklı tariflere dayalı Türk mutfağının aynı zamanda endüstrileşen hazır yemeklere karşı ‘’panzehir’’ olduğunun altının çizildiği etkinlikte ünlü Türk şef İsmet Saz’ın hazırladığı ikramlar da servis edildi. Arnavutluk, Türkiye tarafından Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri için 25 ülkeden biriydi. Ülkede, “Asırlık tariflerle Türk Mutfağı” kitabından seçme tariflerle gala yemeği düzenlendi. Ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra ünlü Türk şef Ebru Baybara Demir katıldı. Demir, Arnavut kadınlara Türk mutfağına ilişkin profesyonel eğitim veren Türk-Arnavut gastro-diplomasi projesinin bir parçası olduğunu anımsattı.

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