Türk müziği ruhsal anlamda canlandırıcı

Jacky Terrasson, seyahat ettiği hemen her ülke veya şehirde mümkün olduğunca “gerçek” caz kulüpleri ziyaret etmeye dikkat ediyor. “Büyük salonlar elbette harika, onları seviyorum, ama caz kulüpleri de öyle ve desteğimize ihtiyaçları var” diyor. Büyük ve güzel bir piyano ile bazen sıradışı lokasyonlarda keyifli müzik deneyimlerine tanıklık edilebileceğini anlatan Terrasson, benzer bir deneyimi yıllar önceki İstanbul seyahatinde yaşamış. Geçmiş yıllarda İstanbul’a yine bir başka konser için geldiğinde burada tanık olduğu her detayı “harika derecede farklı” olarak tanımlıyor. Terrasson, “Sanırım İstanbul’a ilk gelişimde Betty Carter’ın grubunda çalıyordum, yani 1994 yılı civarında olmalı. Betty’yle neredeyse her gece farklı bir sahnede çalıyorduk, bu yüzden buraya ilk gelişimin kısa bir konaklama olduğunu hatırlıyorum. İlk başta biraz yabancı ve tuhaf hissetmiştim” diyor. Sonraki ziyaretlerinde İstanbul’a her geri dönüşünde burayı daha çok sevmiş. İnsanları her zaman nazik ve dost canlısı bulduğunu söylüyor. Ayrıca yine o dönemler Paris’teki en yakın arkadaşı piyanist Ahmet Gülbay’mış. “En son buraya geldiğimden bu yana çok uzun zaman geçti, geri döndüğüm için çok mutluyum” ifadesinde bulunuyor. Bir müzisyen olarak elbette müzik dinlemeyi, özellikle caz dinlemeyi sevdiğini söyleyen Terrasson, aynı zamanda biraz klasik, biraz pop hatta uzak medeniyetlerden etnik müzikler de dinlemekten hoşlanıyor. Bit müzisyen ve dinleyici olarak Türk müziğini, “Bana göre bu insanların müziği. Biraz folk, biraz ruh, biraz da ‘musique du monde’ havası var” söyleriyle tanımlıyor ve ekliyor: “Ruhsal anlamda canlandırıcı ama aynı zamanda meditasyona yöneliktir.”