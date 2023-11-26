Türk öğretmenin ufku sınır ötesi

Çorum'da görev yapan İngilizce öğretmeni Melike Dibo, 10 yılda hayata geçirdiği 37 Erasmus+ projesiyle yüzlerce öğretmen ve öğrenciye yurt dışında eğitim görme fırsatı sunuyor. Çorum'da 2009'da görev yapmaya başladığı köy okulunda bir öğrencisinin en büyük hayalinin "Çorum'a gitmek" olduğunu söylemesinden etkilenen Dibo, öğrencilerinin hayal güçlerini geliştirmesine ve yeni ufuklar kazanmalarına yardımcı olmaya karar vermiş. Onlara bu konuda nasıl katkı sağlayabileceğini araştırırken Avrupa Birliği (AB) programlarından haberdar olan Dibo, öğrencilerini Çorum'a değil, yurt dışına gitmeyi bir hedef olarak belirlemiş.





Üç projesi birden kabul edildi

Kurumların resmi web sitelerinden edindiği bilgilerle hazırladığı ilk 3 projesi kabul edilmeyen Dibo, 2012'de atandığı Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi'nde kendisini geliştirerek tek seferde 3 projesini kabul ettirmeyi başarmış. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince proje bazlı çalıştaylara davet edilen Dibo, buralarda edindiği tecrübelerle 10 yılda hayata geçirdiği AB'nin hibe desteği sağladığı 37 Erasmus+ projesiyle pek çok öğrencinin hayatına dokunuyor. Dibo, öğrencilerinin hayallerinin sınırların ötesine taşması gerektiğine inandığını, bu nedenle Erasmus+ projelerine yöneldiğini söylüyor. "Bir çocuğun hayali, sadece 40 kilometre ötedeki Çorum'a gelmek olmamalı" diyen Dibo, öğrencilere çok daha uzakları görmenin mümkün olduğunu göstermek istediğinin altını çiziyor.

İlk projeleri başarılı olamadığında vazgeçmeyip çalışmaya devam ettiğini belirten Dibo, MEB'in daveti üzerine katıldığı 5 çalıştayda proje yazma konusundaki yetkinliğini artırdığını dile getiriyor. Dibo, "2013'ten şu ana kadar 37 projemiz kabul oldu. 250 öğretmen, 450 öğrenci yurt dışını görme imkanı buldu" ifadelerini kullanıyor. Bir öğrencinin 14-15 yaşında Avrupa'yı görmesinin kişisel gelişimi açısından çok faydalı olduğunun altını çizen Dibo, "Öğrenciler burada kendini yeterince keşfedemeyebiliyor ama yurt dışına götürdüğümüz öyle öğrenciler oldu ki burada 'Nasılsın?' dediğimizde cevap veremeyen bazı çocuklar, orada kendi başına kaybolmak isteyip sonra oteli buldu" diyor.



