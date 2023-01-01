Türk Yurdu 112 yaşında: Edebiyat ve fikir dünyasına millîlik kazandırdı

Yusuf Akçura ve arkadaşları tarafından “Türk Yurdu Cemiyeti” bünyesinde 1911 yılında yayımlanmaya başlayıp, 1917’den itibaren Türk Ocaklarının yayın organı olarak bugünlere gelen ve 112. yılını bitirmek üzere olan Türk Yurdu dergisi düşünce, bilimsel araştırma ve kültür alanlarında yazılarıyla en uzun soluklu dergi ünvanını hâlâ koruyor. Bugün derginin yayın yönetmenliğini üstlenen genç bir isim var: Ayşegül Büşra Paksoy. “Türk Yurdu dergisi bir dergicilik fantezisiyle ortaya çıkmış bir dergi değildir. Arkasındaki saik tamamen millîdir.” diyen Paksoy derginin çıkış misyonunu şöyle anlatıyor: “ O dönemler Osmanlı İmparatorluğu Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı da kaybetmek üzereydi. Devletin ve milletin ölüm kalım mücadelesi verdiği bu kritik devrede Türk münevverleri bir an evvel bir şeyler yapmak istiyorlardı. Cemiyete millî bir şuur kazandırarak, meydana gelen felaketler karşısında onu tek vücut hâline getirmek gayesindeydiler. Bu saikle cemiyetin Türk unsuru millî bir dava etrafında birleşebilecek, istiklal ve istikbaline sahip çıkacaktı. Nitekim öyle de oldu. Türkçülük hareketinin ve bu yolda ortaya çıkmış Türk Yurdu mecmuası ve Türk Ocaklarının da esas gayesi buydu. Hareketin öncüleri arasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları dışından gelen aydınlar da vardı. Bu aydınların bir kısmı istiklalini kaybetmiş bir coğrafyadan geliyordu. Dolayısıyla da onlar, bir cemiyetin ayakta kalması için millî şuur ve millî kimliğin ne derece mühim olduğunun farkındaydılar. Kurucularından Yusuf Akçura ve yazarlarından Ahmet Ağaoğlu, Zeki Velidi Togan, S. Maksudi Arsal bahsettiğim hareketin öncülerinden olup hepsi münevver, bazısı da aynı zamanda ilim adamıydı. İşte dergi, böyle elit bir kadroya sahipti. Elbette yayın kadrosu bu isimlerden ibaret değildi. Osmanlı İmparatorluğu sınırları dâhilinde de Türklük şuuru ve bunun maddi yansıması olan Türk millî kültürü hususlarında büyük hassasiyeti olan yetişmiş bir yerli kadro da vardı.”