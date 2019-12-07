Hayat Türkçe oyunlar Hollanda sahnesinde
KÜLTÜR SANAT

Türkçe oyunlar Hollanda sahnesinde

Hollanda’daki Türk Kültür ve Sanat Vakfı Sanatolia’nın düzenlediği Uluslararası Lahey Tiyatro Festivali’nin bu yıl ikincisi gerçekleşecek. Albayrak Medya sponsorluğundaki etkinlik 27 Mart Dünya Tiyatro günü ile başlayıp 5 Nisan’da sona erecek. Festival direktörü Tamer Barış Ülger, Türkiye ve Avrupa’da Türkçe tiyatro yapan ekiplerle Hollanda’da Türkçe oyunlar sahneleyecek olmanın heyecanını dile getirdi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Tamer Barış Ülger ve Ayşe Şahinboy Doğan
Tamer Barış Ülger ve Ayşe Şahinboy Doğan

Hollanda’nın ilk ve tek Türk Kültür ve Sanat Vakfı olan Sanatolia’nın düzenlediği 2.Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali için hazırlıklar başladı. Albayrak Medya’nın basın sponsoru olduğu festivalde, Türkiye ve Avrupa’dan Türkçe tiyatro yapan ekipler, yönetmen, oyuncu ve yazarlar ağırlanacak. Festivalde bu yıl altı büyük oyun, dört çocuk oyunu, geleneksel Türk tiyatrosundan oyunlar, panel, söyleşiler, oyunculuk ve yazarlık atölyeleri yer alıyor. Özel ve amatör tiyatro topluluklarının destekleneceği festivalin programı 20 Ocak’ta açıklanacak.

BİLMEYEN EZBERLİYOR

Festivalin direktörlüğünü üstlenen Tamer Barış Ülger, bu fikrin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı: “Hollanda’da sadece Sanatolia öğrencileriyle oluşturulan festivaller dizisi yapıyoruz. Bu festivallere Türkiye ve Avrupa’da Türkçe tiyatro yapan ekipleri de katıp programı genişletmeye, uluslararası bir düzeye taşımaya karar verdik. Geçen yıl gayet olumlu tepkiler aldık.” Sanatolia’yı kurma ve festivali oluşturma amaçlarının örtüştüğünü dile getiren Ülger, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Türkler olarak yaklaşık 55 senedir Hollanda’dayız. Orada doğan büyüyen Türkçeyi unutmuş sadece Hollandaca konuşan 3. ve 4. kuşak bile hala öteki olarak adlandırılıyor. Avrupalı olamıyoruz, Türk de olamıyoruz. Bu nedenle Avrupalı Türk kimliğini oluşturmak için her alanda faaliyetler göstermeliyiz.” Ülger, vakıftaki eğitimlerin dilinin Türkçe olmasının önemine değindi ve ekledi: “Türkçe eğitimle çocuklar bir taraftan öz kültürlerini kavrıyorlar. Türkçeyi doğru dürüst konuşmayan çocuklara 10 günde İstiklal Marşı’nı ezberletiyoruz.”

Hollanda destekliyor

  • Direktör Tamer Barış Ülger, Sanatolia’yı Hollanda devletinin desteklediğini söyledi. Vakfın kapılarının ise herkese açık olduğunun altını çizdi. Ülger, 5 Aralık-15 Ocak’ta tiyatro gruplarının www.sanatolia.eu adresinde başvurabileceğini de duyurdu. Bu yıl festivale eklenen “Ustaya Saygı Ödülü” tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ahmet Yenilmez’e verilecek. Festivalin danışmanlığını ise Kulis Tiyatro Dergisi Yayın Yönetmeni Ayşe Şahinboy Doğan üstleniyor.

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