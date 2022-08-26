Türkçe’nin ağızları atlas oluyor

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkiye ve çevre coğrafyada 9 bin yerleşim yerinde ‘Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası’ için iz sürecek. Projesi kapsamında yaklaşık 200 ses, şekil, söz dizimi ve söz varlığı ölçütü bütün Türkiye Türkçesi coğrafyasından toplanan verilerle derlenecek. Atlas için oluşturulacak haritalar hem kitap olacak hem de internet üzerinden sesli ve görüntülü kayıtlarla örneklendirilecek. Kitap, Kerkük’ten Kosova’ya Karadağ’dan Yunanistan ve Bulgaristan’a Türkiye Türkçesinin konuşulduğu geniş bir coğrafyada 9 bin yerleşim yerinin ziyaret edilmesiyle oluşturulacak. Ziyaret edilecek 9 bin yerleşim yerinin her birinde 200 teknik soru sorulacak. Alınan yanıtlar yazılıma yüklenecek.

AĞIZLARA 180 HARİTA

Kitap, Türkiye Türkçesi ağızlarının özelliklerini yaklaşık 180 harita şeklinde ortaya koyacak. Proje hayata geçirildiğinde bilim dünyasına; 11. yüzyıldan itibaren Batı’ya göç eden Oğuz Türklerinin ve onlara bağlı boy, oba, tayfa, aşiret gibi küçüklü büyüklü etnik birleşmelerin, yer değiştirme, göç ve zorunlu iskanlarından doğan eşit dil çizgilerini ve tarihteki etnik hareketlerini gösterecek.

REKLAM