Ahıska Türkleri, bayram namazı için camilere akın etti.

Türkiye'deki hayırseverlerin destekleriyle Azerbaycan'daki Ahıska Türklerine ulaştıran İnsani Yardım Vakfı (İHH), kesilen kurbanları paketler halinde köylerdeki 550 aileye ulaştırıldı. Destekler, Rusya, Gürcistan ve İran sınırlarına yakın köylerdeki Ahıskalı ailelere yapıldı. Azerbaycan'da bayramın Türkiye'den bir gün sonra eda edilmesinden dolayı kendi yaptıkları camilerde dün bayram namazını kılan Ahıskalılar, bayramlaşmanın ardından mezarlıkları ziyaret ettiler.

Ali Mertaliyev

ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİK

Ahıskalıların 1958’deki sürgünleriyle Azerbaycan'a ilk gelen ailelerden olan Ali Mertaliyev, “Sürgünde çok zor zamanlar geçirdik. Burada yapabileceğimiz tek iş olan tarıma yöneldik. Türkiye’nin büyük destekleri oldu. Çocuklarımız Türkiye’de okudu. Doktor oldular, öğretmen oldular geldiler” dedi.

16 YILDIR DESTEK SÜRÜYOR

Bölgede 2003 yılında faaliyete başlayan İHH, 2012’de düzenli olarak desteklerini sürdürdü. Ramazan'da gıda kolisi, Kurban’da bölgede kesimler yaparken. Ahıskalıların imece usulü yaptığı camilerin de tadilatlarını gerçekleştirdi. İHH, bölgede faaliyetlerini sürdürerek devam ediyor.

Türkiye başımızın tacı

Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Mertaliyev, “Türkiye başımızın tacıdır. İHH da burada desteğini eksik etmiyor. Sadece Kurban'da değil, Ramazan'da kumanya dağıtıyor, camilerimizi onarıyor Allah razı olsun" şeklinde konuştu.