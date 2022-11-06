Hayat Türkiye Cymruya örnek oldu Galler İngilizceden kurtulmak istiyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Türkiye ‘Cymru’ya örnek oldu: Galler İngilizceden kurtulmak istiyor

Katar’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’na günler kala, milyarlarca insanın merakla ve ilgiyle beklediği turnuvaya katılacak milli takımların da hazırlıkları son gaz devam ediyor. Galler Dünya Kupası'ndan hemen sonra katılacağı tüm turnuvalarda kendi ana dilindeki ismi ‘Cymru’yu kullanmaya hazırlanıyor.

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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Türkiye ‘Cymru’ya örnek oldu: Galler İngilizceden kurtulmak istiyor
​Türkiye ‘Cymru’ya örnek oldu

Katar’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’na günler kala, milyarlarca insanın merakla ve ilgiyle beklediği turnuvaya katılacak milli takımların da hazırlıkları son gaz devam ediyor. İlk kez kış mevsiminde ve bir Orta Doğu ülkesinde düzenlenecek turnuvayla 20 Kasım’dan itibaren dünya bir ay süreyle futbolun heyecanına kendini kaptıracak. Turnuvaya katılacak takımlardan Galler’de ise dikkati çeken bir hazırlık yaşanıyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz ocak ayında Türkiye, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın girişimiyle küresel çapta dikkat çeken bir adım atarak, İngilizce “Turkey” kelimesi yerine ‘Türkiye’ ifadesinin kullanılmasına yönelik etkin ve etkili ‘hello Türkiye’ projesine imza atmıştı. Aradan geçen kısa zamanda, ‘Türkiye’ ifadesi başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası ve devletlerarası belge yazışmalarda kullanılmaya, medya terminolojisinde yer etmeyi başardı.

2023’te hayata geçecek

Türkiye’nin kendi ulusal kimliğine sahip çıkmasının ve özgüveninin eseri olan bu adım şimdi Galler tarafından da hayata geçirilmek isteniyor. Middle East Eye internet sitesinin haberine göre, ülke Dünya Kupası'ndan hemen sonra katılacağı tüm turnuvalarda kendi ana dilindeki ismi ‘Cymru’yu kullanmaya hazırlanıyor. Habere göre Galler Futbol Federasyonu bu yönde hazırlıklarına başlamış durumda. Galler Federasyon Başkanı Noel Mooney, bu konuda, Euro 2024 kura çekimleri sırasında Türk mevkidaşlarıyla görüştüklerini ve Türkiye ile Azerbaycan’ın kendi ülke isimlerini kullandığı gibi Cymru’yu kullanmak istediklerini belirtiyor. Mooney, Dünya Kupası'nda ülkenin kendi dilindeki ismini kullanamama sebebi olarak ise yeterince zaman olmamasını gösteriyor. Ancak UEFA ile gayri resmi görüşmelerin başlandığını ve 2023 yılıyla birlikte, konunun tüm paydaşlarıyla masaya oturacaklarını ve ortak bir karara varacaklarına işaret ediyor. Yoğun girişimler sonucu Euro 2024 kura çekimlerinde Türkiye ismi potada yer almıştı. Darısı Cymru’nun başına diyoruz.

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