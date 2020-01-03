Hayat Türkiye için 45 bin fikir
AKTÜEL

Türkiye için 45 bin fikir

Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılında başlattığı “Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi”ne 45 bin başvuru geldi. En fazla öneri eğitimle ilgili olurken bunu ekonomi, çevre ve bilim alanları takip etti. Projeye gelen başvurular arasında ‘Yaya geçitlerine mavi trafik lambası konulması’, ‘Akıllı çöp kamyonları tasarımı’ gibi fikirler yer alıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Akıllı çöp kamyonları tasarımı
Akıllı çöp kamyonları tasarımı

Cumhurbaşkanlığı’nın geçtiğimiz yıl başlattığı “Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Projeye 45 bin başvuru gelirken bunların 882’si yurt dışından ulaştı. En fazla öneri eğitimle ilgili olurken bunu ekonomi, çevre ve bilim alanlarında fikir paylaşımı izledi. 2019’da başlatılan “Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi” vatandaşların öneri ve fikirlerinin hayata geçirilebilmesi amacıyla hayata geçirildi. İletişim Başkanlığı koordinesinde başlatılan projeye başvuranların fikirleri, titizlikle incelenerek ön değerlendirmenin ardından ilgili kurumlara yönlendirildi. Seçilen fikirlerin bazıların kurumlar tarafından uygulamaya kondu. Yıl içerisinde süregelen değerlendirmeler, 31 Aralık’ta gelen son fikirlerle birlikte yeniden ele alınacak.

Gelen proje fikirlerden biri de ‘Sokak hayvanları için hazine arazilerinde yaşam alanları oluşturulması.’

EN ÇOK FİKİR ‘EĞİTİM’E

8 ile 89 yaş aralığında yapılan fikir başvurularında en fazla öneri İstanbul’dan geldi. 10 bin 166 fikir önerisi gelen İstanbul’u 4 bin 944 ile Ankara, bin 797 ile İzmir takip etti. Bu illeri 979 fikir ile Muğla izledi. Projeye yurt dışından ise 882 fikir paylamışında bulunuldu. Alanlarına göre ise projeye en fazla öneri 5 bin 462 adetle eğitimle ilgili yapıldı. Eğitimden sonra sırasıyla en çok ekonomi, çevre ve bilim alanlarında fikir paylaşımı yapıldı. Alanlarına göre yapılan fikir paylaşımlarından diğerleri ise şöyle: “Teknoloji, güvenlik, tarım, sağlık, siyaset, ticaret, hukuk, kültür, turizm, enerji, iletişim, hayvancılık, gıda, dış politika, sanat ve spor.”

FİKİRLERDEN ÖRNEKLER

  • Projeye gelen fikirlerden bazıları şöyle: ‘Yaya geçidi kullanım kültürünün oluşmasına yönelik yaya geçitlerine mavi trafik lambası konulması.’ , ‘Hem trafiğin akışını bozmayacak hem de çöp konteynerlarından yayılacak kimyasal kokuları engelleyecek akıllı çöp kamyonları tasarımı ve kullanımı.’, ‘Şehir merkezlerine yaprak dökmeyen ağaçların dikilerek yaprakların rögar kapaklarını tıkamasını engellemesi.’, ‘Hasta ve sağlık personelinde olumsuz algı oluşturduğu için hastane yerine şifahane isminin kullanılması.’

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