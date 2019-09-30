Türkiye-Malezya-Pakistan'ın İslamofobi'yle mücadele için kuracağı ortak kanal BBC tarzı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başkanı İmrah Han, ABD'de bir araya gelmişti.

Sosyal medya hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Han, üç liderin uzlaştığı televizyon kanalına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye-Malezya-Pakistan üçlüsünün kuracağı kanal İngiliz BBC televizyonuna benzeyecek.

Han, kanalda Müslümanlara ilişkin konulara yer verileceğini belirterek "Toplantımızda Müslümanların meselelerinin altını çizmenin yanında İslamofobi'yle de mücadeleye ilişkin yayınlar yapacak BBC tipi İngilizce kanal kurmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

DÜNYA İslamofobiye karşı TV kanalı

Ortak TV kanalı

Han, geçen hafta üç liderin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki buluşmasının ardından ortak televizyon kanalı kurma kararı alındığını açıklamıştı.

İslamofobi'yle mücadele edecek

İslam hakkında bilinen yanlışları düzeltmek ve İslamofobi'yle mücadele etmek için kurulacak kanalın Müslümanlara özel bir medya olacağını da söyleyen Han, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşması ve Erdoğan ile düzenledikleri İslamofobi konulu toplantıda da konuya ilişkin mesajlarını dünyayla paylaşmıştı.