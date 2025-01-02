Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2024 ödülleri sahiplerini buldu: Albayrak Grubu dört ödüle birden layık görüldü

Acısıyla, tatlısıyla ve hüznüyle bir yılın daha geride kaldığını ifade eden Arıcan, 2025'in Türkiye'ye, millete, tüm insanlığa, sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.





Arıcan, TYB'nin kuruluşundan bu yana, yüzyılları aşan tarihi bir süreçten damıtılarak bugüne kadar ulaşan kültür, sanat, dil, edebiyat gibi pek çok alanda hizmetlerde bulunmaya devam ettiğini söyledi.









'Gelenek haline geldi'

Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın her yanında sanatçı, edebiyatçı ve bilim insanlarının, gerek milletleri gerekse insanlık adına ortaya koydukları eser ve çalışmaları dolayısıyla ödüllendirilmesi bir gelenek hâle gelmiştir. Bir çok ülkede ise bu ödüller teşvik aracı olarak değerlendirilerek kamu politikası haline getirilmiştir. Ülkemizde de Türkiye Yazarlar Birliği, kurulduğu 1978 yılından bu yana; yüzyılları aşan tarihî bir süreçten damıtılarak günümüze kadar ulaşmış olan; kültür, sanat, dil, edebiyat gibi pek çok alanı içinde barındıran değerlerin ihyası, inşası, gündemde tutulması ve yarınlara taşınması için hizmetlerde bulunmaya devam ediyor.”





Yeni Şafak Yazarı Dursun Gürlek.

Albayrak Grubu'na ödül yağdı

Ketebe Yayınları ve Yeni Şafak Gazetesi, dört ödül birden aldı.





Roman alanında Güzide Ertürk, Kül Ormanı - Ketebe Yayınları, İnceleme alanında, Ali Şükrü Çoruk, İmparatorluk Yıkılırken Edebiyat - Ketebe Yayınları, Edebî Tenkit alanında, Ali Necip Erdoğan, Öykünün Ontolojisi - Öykü, Yazılmadan Önce Nerededir? - Ketebe Yayınları ve Basın/Fikir alanında ise Dursun Gürlek, Yeni Şafak Gazetesi ödüle layık görüldü.









2024 yılının “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”

Ödüllerini Kazanan İsimler ve Kurumlar:

Hikâye: Emine Altınkaynak, Akrebin Kışı - Dergâh Yayınları

Şiir: Enes Talha Tüfekçi, Yalın Ayak ve Yalvarırcasına - Ebabil Yayıncılık

Roman: Güzide Ertürk, Kül Ormanı - Ketebe Yayınları

Deneme: Zeynep Merdan, İçine Açan İnsan - Muhit Kitap

Fikir: Gürbüz Deniz, Bilgi Varlık ve Ahlâk: İslâm Metafiziğine Yeni Teklifler - Eskiyeni Yayınları

Araştırma: Dr. Mehmet Bulut, Tarihimizde Din Hizmetleri Teşkilatları ve Diyanet İşleri Reisliği - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

İnceleme: Ali Şükrü Çoruk, İmparatorluk Yıkılırken Edebiyat - Ketebe Yayınları

Dil: Ethem Erdoğan, Türkçe’nin Çığlığı Dil Üzerine Yazılar - Çıra Yayınları

Edebî Tenkit: Ali Necip Erdoğan, Öykünün Ontolojisi - Öykü, Yazılmadan Önce Nerededir? - Ketebe Yayınları

Basın Röportaj/ Nehir Söyleşi: Müjdat Uluçam, Göçüp Giderken - Duruş yayınları

(Daha önce sadece röportaj alanında verilen bu ödül bu yıldan itibaren nehir söyleşi türünü de dikkate alarak değerlendirilmiştir.)

Hatıra: Ahmet Sezgin, Kar Renkli Çocukluğum - Ateş Yayınları

Gezi: Mehmet Akif Erbaş, Neretva’nın Hilali Yeniden Doğdu - Net Kitaplık Yayıncılık

Şehir: Ergün Yıldırım, Benim Elaziz’im / Bir Sosyoloji Masalı - Hece Yayınları

Mektup/ Günlük: Mustafa Özel, Filistin Mektupları - Muhit Kitap

Tercüme: Vahdettin İnce, Yahya Sinvar’dan çeviri, Diken ve Karanfil / Filistin’in Bilinmeyen Hikâyesi - Ekin Yayınları

Biyografi: Ramis Karabulut, Bozkırın Güçlü Kalemi Abbas Sayar - Ötüken Neşriyat

Çocuk Edebiyatı: Figen Yaman Coşar, Şehreküstü Apartmanı / En İyi Seçenek - Erdem Çocuk Yayınları

Basın/Fıkra: Ferman Karaçam, Haber 7

Basın/Fikir: Dursun Gürlek, Yeni Şafak Gazetesi

Habercilik Özel Ödülü: Anadolu Ajansı (Gazze’de Kanıt Haberciliği)

Dergi: Geçerken - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

Türk Müziği: Bir Değer Bir İnsan Programı - Polis Radyosu

Elektronik Yayıncılık : https://www.mucerret.com/

TV Programı: Gönül Dağı Yolculuğu - TRT

TV Belgesel: Anadolu İnsanı - TRT

TV/Platform Dizisi: Gassal -TRT

Sinema Filmi: Rafadan Tayfa: Kapadokya

Radyo Programı: Annemin Türküsü, TRT Türkü Radyo

Yayıncılık / Kamu: Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Yayıncılık Özel: Bengü Yayıncılık

Özel Yayıncılık: Tulu Yayıncılık ve Kuşluk dergisi

(Çocuk edebiyatı alanındaki özel yayınlarından ve gayretlerinden dolayı)

D. Mehmet Doğan Türk Dünyası Edebiyat Ödülü: Sultan Raev, TÜRKSOY Genel Sekreteri

TYB Vefa Ödülü: Bekir Sıddık Soysal