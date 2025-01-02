Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2024 ödülleri sahiplerini buldu: Albayrak Grubu dört ödüle birden layık görüldü

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan,1 Ocak 2025 günü TYB Genel Merkezi D. Mehmet Doğan Divanı’nda TYB Genel Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Muhammed Enes Kala ve Dr. Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin’le birlikte düzenlediği basın toplantısında ödül alacak kişi, kurum ve kuruluşları duyurdu. Albayrak Grubu'ndan Ketebe Yayınları ve Yeni Şafak Gazetesi, dört ödüle birden lâyık görüldü.
Acısıyla, tatlısıyla ve hüznüyle bir yılın daha geride kaldığını ifade eden Arıcan, 2025'in Türkiye'ye, millete, tüm insanlığa, sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.
Arıcan, TYB'nin kuruluşundan bu yana, yüzyılları aşan tarihi bir süreçten damıtılarak bugüne kadar ulaşan kültür, sanat, dil, edebiyat gibi pek çok alanda hizmetlerde bulunmaya devam ettiğini söyledi.
'Gelenek haline geldi'
Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünyanın her yanında sanatçı, edebiyatçı ve bilim insanlarının, gerek milletleri gerekse insanlık adına ortaya koydukları eser ve çalışmaları dolayısıyla ödüllendirilmesi bir gelenek hâle gelmiştir. Bir çok ülkede ise bu ödüller teşvik aracı olarak değerlendirilerek kamu politikası haline getirilmiştir. Ülkemizde de Türkiye Yazarlar Birliği, kurulduğu 1978 yılından bu yana; yüzyılları aşan tarihî bir süreçten damıtılarak günümüze kadar ulaşmış olan; kültür, sanat, dil, edebiyat gibi pek çok alanı içinde barındıran değerlerin ihyası, inşası, gündemde tutulması ve yarınlara taşınması için hizmetlerde bulunmaya devam ediyor.”
Albayrak Grubu'na ödül yağdı
Ketebe Yayınları ve Yeni Şafak Gazetesi, dört ödül birden aldı.
Roman alanında Güzide Ertürk, Kül Ormanı - Ketebe Yayınları, İnceleme alanında, Ali Şükrü Çoruk, İmparatorluk Yıkılırken Edebiyat - Ketebe Yayınları, Edebî Tenkit alanında, Ali Necip Erdoğan, Öykünün Ontolojisi - Öykü, Yazılmadan Önce Nerededir? - Ketebe Yayınları ve Basın/Fikir alanında ise Dursun Gürlek, Yeni Şafak Gazetesi ödüle layık görüldü.
2024 yılının “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”
Ödüllerini Kazanan İsimler ve Kurumlar:
Hikâye: Emine Altınkaynak, Akrebin Kışı - Dergâh Yayınları
Şiir: Enes Talha Tüfekçi, Yalın Ayak ve Yalvarırcasına - Ebabil Yayıncılık
Deneme: Zeynep Merdan, İçine Açan İnsan - Muhit Kitap
Fikir: Gürbüz Deniz, Bilgi Varlık ve Ahlâk: İslâm Metafiziğine Yeni Teklifler - Eskiyeni Yayınları
Araştırma: Dr. Mehmet Bulut, Tarihimizde Din Hizmetleri Teşkilatları ve Diyanet İşleri Reisliği - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Dil: Ethem Erdoğan, Türkçe’nin Çığlığı Dil Üzerine Yazılar - Çıra Yayınları
Basın Röportaj/ Nehir Söyleşi: Müjdat Uluçam, Göçüp Giderken - Duruş yayınları
(Daha önce sadece röportaj alanında verilen bu ödül bu yıldan itibaren nehir söyleşi türünü de dikkate alarak değerlendirilmiştir.)
Hatıra: Ahmet Sezgin, Kar Renkli Çocukluğum - Ateş Yayınları
Gezi: Mehmet Akif Erbaş, Neretva’nın Hilali Yeniden Doğdu - Net Kitaplık Yayıncılık
Şehir: Ergün Yıldırım, Benim Elaziz’im / Bir Sosyoloji Masalı - Hece Yayınları
Mektup/ Günlük: Mustafa Özel, Filistin Mektupları - Muhit Kitap
Tercüme: Vahdettin İnce, Yahya Sinvar’dan çeviri, Diken ve Karanfil / Filistin’in Bilinmeyen Hikâyesi - Ekin Yayınları
Biyografi: Ramis Karabulut, Bozkırın Güçlü Kalemi Abbas Sayar - Ötüken Neşriyat
Çocuk Edebiyatı: Figen Yaman Coşar, Şehreküstü Apartmanı / En İyi Seçenek - Erdem Çocuk Yayınları
Basın/Fıkra: Ferman Karaçam, Haber 7
Habercilik Özel Ödülü: Anadolu Ajansı (Gazze’de Kanıt Haberciliği)
Dergi: Geçerken - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Türk Müziği: Bir Değer Bir İnsan Programı - Polis Radyosu
Elektronik Yayıncılık : https://www.mucerret.com/
TV Programı: Gönül Dağı Yolculuğu - TRT
TV Belgesel: Anadolu İnsanı - TRT
TV/Platform Dizisi: Gassal -TRT
Sinema Filmi: Rafadan Tayfa: Kapadokya
Radyo Programı: Annemin Türküsü, TRT Türkü Radyo
Yayıncılık / Kamu: Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Yayıncılık Özel: Bengü Yayıncılık
Özel Yayıncılık: Tulu Yayıncılık ve Kuşluk dergisi
(Çocuk edebiyatı alanındaki özel yayınlarından ve gayretlerinden dolayı)
D. Mehmet Doğan Türk Dünyası Edebiyat Ödülü: Sultan Raev, TÜRKSOY Genel Sekreteri
TYB Vefa Ödülü: Bekir Sıddık Soysal
Üstün Hizmet: Prof. Dr. İsmail Erünsal, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu. (Kültür ve sanat hayatımıza önemli katkı sağlayan, edebiyat ve düşünce alanında olağanüstü gayret ve çalışmalarından dolayı.)