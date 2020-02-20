Hayat Türkiyenin Otomobilini çizen otizmli Mesut Volkswagenin teklifini reddetti
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Türkiye'nin Otomobili’ni çizen otizmli Mesut: Volkswagen'in teklifini reddetti

Zeytinburnu 100. yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 10. sınıf Bilişim Bölümünde Tam Kaynaştırma öğrencisi olan 16 yaşındaki Mehmet Mesut Uygun, asperger tanılı bir otizmli. Kendi otomobil tasarımlarıyla dünyaca ünlü tasarımcıların beğenisi kazanan Uygun’un çizdiği Türkiye’nin Otomobili de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunun resmi Twitter sayfasında paylaşıldı.

Fatma Çelik Yeni Şafak
16 yaşındaki otizmli Mehmet Mesut Uygun, çizdiği otomobil modellerini 3D yazıcı sayesinde minyatür hale getiriyor.
16 yaşındaki otizmli Mehmet Mesut Uygun, çizdiği otomobil modellerini 3D yazıcı sayesinde minyatür hale getiriyor.

Asperger tanılı 16 yaşındaki Mehmet Mesut Uygun, Zeytinburnu 100. yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 10. sınıf Bilişim bölümünde tam kaynaştırma öğrencisi. Bilgisayar programlarına meraklı olan Mesut, tam bir otomobil aşığı. Öyle ki beş yaşından itibaren araba çizimleri yapıyor. Yaptığı tasarımlar birçok otomobil firmasının tasarımcılarından tam not almış. Mesut’un son olarak çizdiği Türkiye’nin Otomobili de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunun resmi Twitter sayfasında paylaşıldı. Biz de Mesut ve babası Arif Sami Uygun ile bir araya gelip keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Farklı özellikleri olduğunu anladık

Mesut’un yaklaşık beş yaşındayken otizm tanısı aldığını anlatan baba Uygun, “Mesut’un hastalığı Asperger diye tanımlanıyor. Kolay anlaşılsın diye yüksek fonksiyonlu otizm deniliyor. Bilim adamı ve sanatçıların yer aldığı bir rahatsızlık. Biz de ilk tanı konulduktan sonra farklı özellikleri olduğunu anladık. Araba çizimlerine ilgisi olduğunu fark ettik. Bulduğu bütün kağıtlara çizim yapıyordu. Annesi de bunları biriktirmiş. Doktorunu gösterdik. Doktorumuz iyileşmesine yardımcı olacağı için bize bu konu üzerinde devam etmemiz gerektiğini söyledi. ‘Bu tasarım konusunda devam ederse bu konuyla ilgili bir yerde çalışabilir. Hayatını devam ettirebilir’ dedi. Biz de o günden beri elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesut'un çizmiş olduğu Türkiye'nin Otomobili TOGG'un resmi Twitter hesabında paylaşıldı.

En büyük özelliği saf olarak çizmesi

Mesut’un çizim konusunda kendisini geliştirebilmesi için resim öğretmeni tuttuğunu belirten Uygun, “Fakat bir gün Kars’ta Güzel Sanatlar Fakültesi’nden bir öğretim görevlisi bana şunu söyledi: 'Bu çocuğun en büyük özelliği saf olarak çizmesi. Bunu fazla yormayın. Bu çocuklar belli kalıplara sığmazlar. Dolayısıyla bırakın belli bir yaşa kadar istediği gibi çizsin.’ Dolayısıyla biz o günden beri serbest bıraktık. İçinden geldiği gibi çiziyor. Belli bir aşamadan sonra da ‘Bilgisayar programlarına yönlendirin’ dediler. Şu an dört beş tane paket program kullanabiliyor. Zbrush'tan çizim yapabiliyor. 3D Printer’da da basılı hale getiriyoruz yaptıklarını” şeklinde konuştu.

Mesut, yerli otomobilinin tanıtımında.

Ünlü otomobil tasarımcılarından tam not aldı

Oğlunun yaptığı çizimler ile dünyaca ünlü otomobil tasarımcılarından tam not aldığını söyleyen Uygun, “Mesut, meşhur markaların otomobil tasarımcılarından mektuplar, kitaplar, imzalar aldı. Hatta bir kaç tanesini ziyaret ettik. ‘Biz de işte böyle başlamıştık. Çizimlerini şöyle yap, böyle yap’ diye Mesut’a yardımcı olmaya çalışıyorlar.Otomobil tasarımının merkezi İtalya’da Torino’ya gittik. Milano’ya gittik. Almanya’da Frankfurt’a gittik. Volkswagen’e ziyaret ettik. Böylece Mesut hem dünyaya açılıyor, kendi kabuğunu yırtıyor” diyerek Mesut’un bir anısını anlattı:

“Volkswagen firmasını gezdikten sonra bizi gezdiren arkadaş Mesut’a ‘Büyüyünce bizim bu fabrikada çalışmak ister misin?’ diye sordu. Mesut kimsenin beklemediği bir cevap verdi: Biz ileride Türkiye’nin otomobili fabrikasını kuracağız. Yerli otomobilimizi yapacağız. Sen gel bizimle çalış.”

Otizmli Mesut'un babası Arif Sami Uygun

Bu tür özel çocukları evlerinde tutmasınlar

Son olarak Türkiye’nin Otomobili’ni çizen Mesut’un tasarımı Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunun resmi Twitter sayfasında paylaşıldı. TOGG ile temas halinde olduklarını sözlerine ekleyen Uygun, “Firmalarda bu tür çocuklara ayrılan bir kontenjan var. O kontenjandan Mesut’un yapısına uygun bir iş olursa biz Mesut kendini geliştirmesi için çalıştırmayı düşünüyoruz uygun görürlerse. Bu tür özel çocukları olan aileler, çocukları evlerinde tutmasınlar. Dışarı çıkarsınlar, hiç kimseden korkmasınlar. Çünkü evlerinde durmaları bu çocuklara daha çok zarar veriyor” dedi.

  • Biz Allah’ın yolundayız
  • Mesut, yurt dışında birçok otomobil firmasını ziyaret etti.
  • Volkswagen, Tofaş, Mercedes, Ferrari modelleri çizdiğini söyleyen Mehmet Mesut Uygun, “Aklıma araçlar geliyor. Onları çiziyorum. Sadece araç değil başka şeyleri de çiziyorum. Ama daha çok araba çiziyorum. Arada bir insan resmi de çiziyorum. Uçak resmi çiziyorum, motosiklet çiziyorum ama en kolayı bana araba olduğu için daha çok araba resmi çiziyorum. Ben hep ‘Otomobil tasarımcısı olmak istiyorum’ derim. Bakalım ileride Allah ne nasip ederse onu yapmak istiyorum. Başka bir görevde değiliz yani biz. Biz Allah’ın yolundayız. En büyük tasarımcı yüce Allah’tır” şeklinde konuştu.
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