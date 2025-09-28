Türkiye'nin yeni bitkisi 'kekreçiçeği'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Küre Dağları Milli Parkı’nda yapılan çalışmalarda altın sarısı çiçekleriyle dikkat çeken ve Türkçe adıyla “tüylü kekreçiçeği” olarak bilinen Draba lasiocarpa bitkisinin Türkiye’de ilk kez gözlemlenerek ülke florasına kaydedildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, türden yaklaşık 850 bireyin üç farklı lokalitede tespit edildiğini belirtti. Küre Dağları Milli Parkı, zengin peyzajı ve tür çeşitliliğiyle Türkiye’nin doğal bir müzesi niteliğinde. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bölgenin korunması ve değerlerinin ortaya çıkarılması amacıyla bitki inceleme çalışmaları yürütüyor. Yumaklı, “Türkiye florasına yeni bir türün eklenmesi, ‘Draba’ cinsindeki takson sayısını 34’e yükseltti” dedi. Türkiye, dünyada üç bitki coğrafyasının kesiştiği konumda bulunuyor ve yaklaşık 13 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor; bunların 4 bini endemik. Ayrıca ülke, çok sayıda kültür bitkisinin orijin merkezi durumunda. Yumaklı, “Bu zengin biyoçeşitliliği koruyup gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Küre Dağları’nda yeni bir bitkinin ülke florasına kazandırılması son derece mutluluk verici” ifadelerini kullandı.