Bir Anadolu Şenliği'nin kapanış durağı: Bitlis

Van Gölü’nün kıyısında, dağların gölgesinde yükselen Bitlis; tarihi mirası, el işçiliği ve kendine özgü tatlarıyla şenliğin finalinde hem yerel halkı hem de ziyaretçileri bir kültür yolculuğuna davet ediyor.

Bakan Ersoy’un duyurduğu Bir Anadolu Şenliği, Mevlana Parkı’nda düzenlenen törenle başladı. Açılış, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam tarafından gerçekleştirildi. Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; maziden atiye düsturuyla 23 yıldır kültür ve medeniyet havzamıza büyük bir azim içinde devrim niteliğinde adımlar attı, atmaya da devam etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla 20 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivallerine ilaveten bu yıl 5 farklı şehirde “Bir Anadolu Şenliği” adı altında kapsamlı etkinlikler planladık. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüzce planlanan “Bir Anadolu” şenliği, adını, asırlar boyu birlik ve beraberliğimizin kök saldığı, dünya tarihinde farklılıkların bir arada kardeşçe yaşadığı bu topraklardan almakta. 22 Ağustos’ta Hakkari’de başlayan şenliğimiz sırasıyla Tunceli, Şırnak ve Bingöl’den sonra bugün Bitlis’te başlayacaktır.” dedi

ANADOLU’NUN HER YERİNDE BİRLİK VE HİZMET

Çam, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun her daim öne çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Devletimiz, sınırlarımız içindeki ve dışındaki tüm sorunlara rağmen, tüm imkanlarıyla 783 bin kilometrekarelik vatan toprağının her bir karışında halkımızın refahını artırmak için büyük bir çaba içerisindedir. Henüz dört gün önce Besni’de, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet edecek olan harika bir kütüphanenin açılışını yaptık. İki yıl önce depremde zarar gören alt yapılarımızdan, okullarımıza; çarşılarımızdan, camilerimize kadar hepimize ait hizmet alanlarında başta bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm birimlerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledik. Tüm ziyaretlerde gördüğümüz tek şey Anadolu’nun bir ve beraber olduğunda, devletiyle milletiyle aşamayacağı zorluğun, çözemeyeceği sorunun olmadığıdır. Bu bir hissiyat olarak kalbimizde; bir gerçeklik olarak ise hepimizin zihninde yer edinmektedir.

MAZİDEN GELECEĞE, BİRLİKLE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Bakan Yardımcısı Çam, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve Bitlis’in tarihî ile kültürel mirasına değindi:

Egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın alâmeti olan ve bu vatanın öz be öz evlatları tarafından bedeli kanlarıyla ve canlarıyla ödenerek kurulan Cumhuriyetimizin 100.yılında ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı’nda, tekrarı yaşanmamak üzere milletimiz, yine hep birlikte Terörsüz Türkiye’yi inşa etme arzusunu ve kararlılığını ortaya koymuştur. Nasıl ki tarih boyunca Bitlis üzerinden bu vadilerde farklı kültürler, medeniyetler, huzurun ve refahın sembolü kervanlar ile taşınarak buluşmuş ise; ilim, irfan ve hikmet merkezi oldu ise; bugün de tarihin, bu aziz vatan toprağı Bitlisimize nakşettiği o derin ferasetten nasiplenmek için buradayız.

BİTLİS’İN İLİM VE İRFAN MİRASI, BİRLİKTE YAŞATILIYOR

Bitlis’in ilim ve irfan mirasının bugün de yaşatıldığını vurgulayan Çam, şunları dile getirdi:

Bitlisin yetiştirdiği âbide şahsiyetlerden Muştak Baba Bitlisimiz için; Her bağı gönül açar, cennet desem yaraşır, Dert ehline devadır, Bitlis şehrinin çiçekleri diyor ya, işte, sayısız âlimler, hikmet sahibi meşayih, devlet adamı ve sanatçı yetiştirmiş Bitlisimizdeki birlik ve coşkuyla hem Bitlisin hem ülkemizin dertlerinin deva bulascağına, gerçekleştireceğimiz Bir Anadolu Şenliğimizin bize dert olanlara keder, dostlarımıza da kıvanç vereceğine yürekten inanıyoruz.Huzur ve coşkuyla gerçekleştireceğimiz şenliğimizde sergileyeceğimiz birlik ve kardeşliğin; ömrünü, medeniyetimizin, dünya bilim ve kültür hayatına yaptığı katkıları araştırmaya vakfetmiş, Bitlisin evladı, meşhur bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat SEZGİN hocamızın ve bu ilim ve irfan diyarının yetiştirdiği cümle ilim ve hikmet ehlinin ruhunu şâd edeceğine inanıyorum.

BİTLİS’TE KARDEŞLİK, KÜLTÜR VE HUZUR BULUŞMASI

Son olarak şenliğin birlik ve kardeşlik mesajını vurgulayan Çam, şunları kaydetti:

Coğrafyamız; civar devletlerden de görüldüğü üzere bölünenlerin, başkalarının dertleriyle dertlenmeyenlerin, kine ve düşmanlığa yenilenlerin, farklılıklarını zenginlik kabul etmeyip ayrışanların kan ve gözyaşıyla yok oldukları bir bölgedir. Bitlis Çayı’nın, Fırat’ın, Dicle’nin, Kızılırmak’ın ve Meriç’in evlatlarını, bizim evlatlarımızı kurtlara yem etmeyeceğiz. “Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz” diyen bir inancın ve medeniyetin sahipleri olarak, hepimizin, ülkemizin ve devletimizin üzerine oynanan oyunları, tarihte olduğu gibi bugün de hep birlikte boşa çıkaracağız. Tam da bu gayretin bir sonucu olarak Bakanlığımız tarafından, sizlerin desteğiyle Bitlisimizin özellikle turizmine, tanıtımına, ekonomisine katkı sunmak, düzenlenen program ve etkinlere her kesimden aziz Bitlislilerin ve çevre illerimizden vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde katılımlarını sağlamak, geçmişten bugüne her türlü kültür zenginliğimizi sizlerle buluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ÇOCUKLARIN COŞKUSUYLA ŞENLİĞE RENKLİ FİNAL

Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mevlana Parkı’nda kurulan çocuk etkinlik alanlarını ziyaret etti. Gün boyunca yüzlerce çocuğun katılımıyla renklenen alanda farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Resim atölyelerinde hayallerini kâğıda döken, oyun alanlarında doyasıya eğlenen ve el işi çalışmalarında yeteneklerini sergileyen çocukların coşkusu şenliğe ayrı bir enerji kattı. Stantları tek tek gezen Bakan Yardımcısı Çam, çocukların etkinliklerini ilgiyle takip etti. Büyük katılımın olduğu bu alan, Mevlana Parkı’nı şenliğin en hareketli ve renkli duraklarından biri hâline getirdi.

HANZO HAN’DA BÜYÜK LEZZET BULUŞMASI

Günün son durağı, Bitlis’te düzenlenen gastronomi etkinliği oldu. Şenliğin en özel ve en çok ilgi gören bölümlerinden biri olarak öne çıkan etkinlikte, Hanzo Han şehrin köklü mutfak kültürünü yansıtan tatlarla dolup taştı. Yöresel mutfağın öne çıkan lezzetleri arasında büryan kebabı, Bitlis köftesi, katmer, içli köfte ve daha birçok geleneksel yemek yer aldı. Hem görsellikleri hem de tatlarıyla konukların beğenisini kazanan bu lezzetler, ziyaretçilere Bitlis’in tarih boyunca şekillenen zengin kültürel mirasını deneyimleme fırsatı sundu. Gastronomi etkinliği, şenlik coşkusunu sofralara taşıyarak Bitlis’i kültür ve sanatla birlikte damaklarda da unutulmaz kıldı.

ANADOLU’NUN YEDİ GÜNLÜK ŞENLİK YOLCULUĞU BİTLİS’TE SON BULUYOR

Bir Anadolu Şenliği, yolculuğunu 22-28 Eylül tarihleri arasında Bitlis’te yedi gün boyunca sürecek büyük bir finalle taçlandırıyor. Gastronomiden konserlere, çocuk etkinliklerine kadar uzanan program, Bitlis’i kültür ve sanatla buluşturuyor. Tarihi dokusu, köklü mutfak kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bitlis, bu görkemli kapanışla yalnızca bölge halkına değil, çevre illerden gelen ziyaretçilere de unutulmaz anlar yaşatacak. Anadolu’nun kültür yolculuğu, Bitlis’te gerçekleştirilen bu coşkulu programla unutulmaz bir finale imza atıyor.



