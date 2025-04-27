Türk'ün sofradaki mucizesi: Yoğurt

RAMAZAN BİNGÖL





Yoğurt kelimesinin “yoğurmak” fiilinden geldiği kabul edilir. Bu kelime kökeniyle de Türkçedir. Türkçenin temel yapısındaki fiilden türeyen isim yapısıyla uyumlu olan “yoğurt”, dilbilimsel olarak da Türk icadı olduğunu göstermektedir. Bugün dünya dillerinde “yogurt”, “joghurt”, “yaourt” gibi benzer biçimlerde kullanılan kelimenin tamamı Türkçeden alınmıştır. Bu da yoğurdun yalnızca kültürel değil, aynı zamanda etimolojik olarak da bir Türk buluşu olduğunun açık göstergesidir.

Yoğurt, zamanla sütün başkalaşmasına verilen isim olmuş, yoğurulan süt hayata dönüşmüştür. Bu dönüşüm, yalnızca sütten bir besin üretmek değil; aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Orta Asya’da keşfedilen bu buluş, göçebe Türkler sayesinde Balkanlar’dan Hindistan’a, Anadolu’dan Ortadoğu’ya kadar yayıldı.

Yoğurt başta ahşap, deri ya da toprak kaplarda saklanır; zamanla yoğurt yayılarak tereyağı elde edilir, eklenen suyla ayrana dönüşürdü. Kalan yoğurt ise kurutularak “kurut” adı verilen besine dönüşür, kış ayları için saklanırdı. Bu teknikler, Türklerin beslenme dehasının örneğiydi.





Yoğurt: Anadolu sofralarının baş tacı

Anadolu topraklarında yoğurt, sadece bir yan lezzet değil, neredeyse ana yemekti. Tuluklarda yayılarak tereyağı elde edilir, kalan ayran tuzlanıp kaynatılarak “keş” yapılırdı. Bu keş, ya küpte saklanır ya da kurutularak kışın yemeğe katılırdı. Tarhananın da ana maddesi yoğurttu. Yani yoğurt, mutfağın merkezinde oturan bir yiyecekti.





Yoğurt bilimle tanışıyor: Avrupa yoğurdu keşfediyor

yüzyılda Fransız bilim insanı Louis Pasteur, yoğurdun bilimsel yapısını açıkladı. Sütü pıhtılaştıran mikroorganizmaları tanımladı. Sonra Paris Pasteur Enstitüsü Müdürü Metchnikoff, Kafkaslar’da uzun yaşayan halkın yoğurt tüketimine bağlı olarak sağlıklı kaldığını ortaya koydu. Yoğurt, bir Türk buluşu olarak bilimsel makalelere konu olmaya başladı.





Yoğurt ve efsaneler: Hz. İbrahim’den Cengiz Han’a

Efsaneye göre Hz. İbrahim, uzun ömrünü Allah tarafından gönderilen yoğurt sayesinde uzatmıştır. Cengiz Han’ın ordusu, yoğurdun askere verdiği zindelikle tanışır. Hatta Kanuni Sultan Süleyman, Fransa Kralı 1. François’yı yoğurtla tedavi ettirmiştir. Bu da yoğurdun tıbbi bir ilaç gibi görülmeye başlanmasına vesile olmuştur.





Yoğurdun endüstriyel yükselişi

yüzyılın başında Selanik’ten Avrupa’nın batısına göç eden bazı aileler, yoğurdu evlerinin bodrumunda yaparak ilaç olarak eczanelerde satmaya başladılar. Bu küçük üretimler zamanla büyüyerek endüstriyel üretime dönüştü. Yoğurt, eczanelerden mutfaklara, mutfaklardan sofralara yayıldı. Bugün dünya genelinde milyonlarca insan tarafından tüketilen evrensel bir gıdaya dönüştü.





Yoğurtun modern yüzü: Probiyotikler ve fonksiyonel besinler

Günümüzde yoğurt, sadece bir besin değil; probiyotik etkileriyle bağırsak sağlığını koruyan, sindirimi kolaylaştıran, bağışıklığı güçlendiren bir sağlık deposudur. Yoğurt türleri, damak tadına uygun şekillerde meyveli, sütlü, kefirli olarak çeşitlenmiş; ama temelde Türklerin damızlık yoğurt geleneği hep aynı kalmıştır.





Naneli ev yoğurdu ayranı

Malzemeler:

l 2 su bardağı ev yoğurdu

l 1,5 su bardağı soğuk içme suyu

l 1 çay kaşığı tuz

l 5-6 yaprak taze nane (ince doğranır)

Hazırlanışı : Tüm malzemeleri derin bir kapta çırpın. Soğuk olarak servis edin. Yaz ayları için ferahlatıcı, bağırsak dostu bir ayran elde edersiniz. Tarihin izinden gelen yoğurt, sadece bir gıda değil; bir medeniyetin, bir kültürün ve bir sağlık anlayışının ta kendisidir. Yoğurt, Türklerin dünyaya armağanı, mutfağımızın baş tacı, sofralarımızın olmazsa olmazıdır. Bugün “yoğurt” kelimesi dünyanın her yerinde aynı şekilde söyleniyorsa, bu Türklerin yoğurtla yazdığı lezzet tarihinin kabulüdür. İstifade edilmesi temennisiyle...



