Acurun yemeği de turşusu da ayrı güzel

İlk olarak nerede yetiştiği tam bilinmeyen, hoş bir lezzet acur. Bir salatalık çeşidi sanılsa da aslında kabakgillerden. Nötr tadıyla ve çıtır çıtır oluşuyla kabağın ve salatalığın kullanıldığı her yerde kullanılmaya müsait. Günümüzde Mardin başta olmak üzere Güney Doğu Anadolu’da ve Mezopotamya ile Afrika’da bolca yetiştiriliyor. Hatta Mardin’in acur turşusu çok meşhur. Her nedense eski zamanlarda yemek te olan acurun, günümüzde en çok kullanıldığı yer turşu. Sanırım turşudaki lezzeti, yemeklerinin önüne geçmiş, daha çok sevilmiş, beğenilmiş.

BOL VİTAMİNLİ LEZZET

Avrupalılar henüz bu lezzeti tam keşfedememiş görünüyor, Araplar ise daha çok kıymalı iç hazırlayarak dolmasını yapıyorlar. Kimi Arap ülkelerinde avuç içine sığan kavun formlu acurlar yetiştiriliyor. Bizde ise daha çok uzun ve beyaza yakın soluk yeşil acurlar var. Yine yer yer yeşil acurlar da hasat ediliyor. İçeriğinde bolca lif, A vitamini ve mineraller bulunan bu sağlıklı sebzenin mutfağımızdaki yeri biraz daha artsın dilerim. Eğer pazara gider ve acura rastlarsanız aşağıdaki tarifleri bir denemeye ne dersiniz? Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Acur Turşusu (1kg turşu için)

MALZEMELER

*Yarım çay bardağı sirke

* Bir yemek kaşığı iri tuz

* Bir çay kaşığı limon tuzu

* 5 diş sarımsak

* 750 gram acur

* Bir tatlı kaşığı kişniş

* Bir tatlı kaşığı hardal tohumu

* 6 su bardağı su

YAPILIŞI

Acurları yıkayıp uygun irilikte doğrayalım. Sarımsakları soyalım. Suyu kaynatıp içine limon tuzu ve tuzu ekleyelim. Acurları kavanoza yerleştirelim. Sarımsakları aralarına dizelim. Hardal tohumu ve kişnişi ekleyelim. Daha önce kaynattığımız suyu kavanoza dolduralım. En son sirkeyi ilave edelim. Kavanozun kapağını kapatalım. 15-20 gün sonra turşumuz hazır. Afiyet olsun.

Acur Cacığı (4 kişilik)

Acur Cacığı

MALZEMELER

* 2 acur

* 2 su bardağı yoğurt

* Bir kahve fincanı sirke

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* Bir kahve fincanı zeytinyağı

* 2 diş sarımsak

* Bir tutam taze reyhan

* Bir fiske tuz

* Buz

YAPILIŞI

Sarımsakları soyup dövelim. Acuru rendeleyelim. Yoğurt, sarımsak ve rendelenmiş acuru karıştıralım. Reyhanı kıyalım ve karışıma ekleyelim. Tuz ve buzu ilave edelim. Zeytinyağını gezdirelim ve servise alalım. Afiyet olsun.

Acur Mutaniyesi (5 kişilik)