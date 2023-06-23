Umutlar söndü

Günlerdir dünyanın yakından takip ettiği Atlas Okyanusu’nda kaybolan Titan denizaltısını kurtarma faaliyetleri dün akşam sona erdi. Titanik gemisi enkazını ziyaret etmek isteyen milyarderleri taşırken Atlas Okyanusu’nda kaybolan Titan denizaltısından acı haber geldi. ABD Sahil Güvenliği, Titan’a ait olduğu düşünülen enkaz parçalarının bulunduğunu duyurdu. ABD Sahil Güvenliği, kayıp Titan denizaltısında bulunan beş kişinin “feci bir patlama” sonucu öldüğünü ve kaybolan denizaltıyı bulmak için yürütülen devasa uluslararası arama çalışmalarına son verildiğini duyurdu.

Feci bir patlama yaşanmış

Titanik batığı etrafında yaklaşık 36 bin kilometrekarelik bir arama bölgesi şablonu çıkaran ABD Sahil Güvenliği dün akşam acı haberi verdi. ABD Sahil Güvenlik Tuğamirali John Mauger düzenlediği basın toplantısında, bir Kanada gemisinden gönderilen insansız bir derin deniz robotunun, Titan’ın enkazını, yüz yıllık Titanik enkazının pruvasından yaklaşık 488 metre uzaklıkta, yüzeyin 4 km altında keşfettiğini söyledi. Mauger, “Buradaki enkaz alanı Titan’ın feci bir şekilde patladığını gösteriyor” dedi.

Derin tutkulu kâşiflerdi

Titan denizaltısını işleten ABD merkezli OceanGate Expeditions şirketi de yaptığı açıklamada, “CEO’muz Stockton Rush, Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet’in ne yazık ki öldüğüne inanıyoruz. Bu insanlar farklı bir macera ruhunu ve dünya okyanuslarını korumak için derin bir tutkuyu paylaşan gerçek kaşiflerdi. Bu trajik süreçte kalplerimiz bu beş canla ve ailelerinin her bir ferdiyle birlikte” denildi.

Titanik’e ziyaretin tehlikeleri

Titan adlı denizaltının Titanik'in batığını ziyarete giden beş yolcusuyla kaybolmasının ardından okyanusların derinliklerine yapılan yolculuklarda yaşanan riskleri tekrar gündeme getirdi. BBC'nin haberine göre uzmanlar bu yolculuklar dört sebeple ciddi risk oluşturuyor: Karanlık nedeniyle derinlerde yön bulmanın güçlüğü, derinlerdeki basınç sorun, dip akıntıları ve tortu hareketleri.







