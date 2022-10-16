Uzak Doğu'dan turşu tarifi Bu hafta kolay ve damak tadınıza uygun Uzak Doğu mutfağından iki turşu tarifi denemeye ne dersiniz? Deniz özelliği taşıyan sebze, balık, sirke ve sosların bolca kullanıldığı ürünlerle en dikkat çeken mutfaklardan biri olan Uzak Doğu mutfağından iki turşu tarifimiz var. Sofralarında farklılık arayanlar, Kore turşusu ve Japon zencefil turşusu tariflerini deneyebilir.

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