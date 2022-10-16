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Uzak Doğu'dan turşu tarifi

Bu hafta kolay ve damak tadınıza uygun Uzak Doğu mutfağından iki turşu tarifi denemeye ne dersiniz? Deniz özelliği taşıyan sebze, balık, sirke ve sosların bolca kullanıldığı ürünlerle en dikkat çeken mutfaklardan biri olan Uzak Doğu mutfağından iki turşu tarifimiz var. Sofralarında farklılık arayanlar, Kore turşusu ve Japon zencefil turşusu tariflerini deneyebilir.

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Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Uzak Doğudan turşu tarifi
Sofralarınıza Uzak Doğu'dan leziz turşular

Bu hafta kolay ve damak tadınıza uygun Uzak Doğu mutfağından iki turşu tarifi denemeye ne dersiniz?

Deniz özelliği taşıyan sebze, balık, sirke ve sosların bolca kullanıldığı ürünlerle en dikkat çeken mutfaklardan biri olan Uzak Doğu mutfağından iki turşu tarifimiz var. Sofralarında farklılık arayanlar, Kore turşusu ve Japon zencefil turşusu tariflerini deneyebilir.

Kore turşusu

MALZEMELER:

  1. * 1kg salatalık
  2. *2 tatlı kaşığı tuzu
  3. *2 yemek kaşığı pul biber
  4. *1 çay bardağı pirinç sirkesi
  5. *4 diş sarımsak
  6. *1 yemek kaşığı susam yağı
  7. *2 çay kaşığı şeker
  8. *2 çay kaşığı kavrulmuş susam

Kore Turşusu
Kore Turşusu

YAPILIŞI:

  • Salatalıkları ince dilimler halinde keselim ve tuzlayalım. Bir süzgeç içerisinde bir saat bekletip ardından suyunu sıkalım. Bir kağıt havlu yardımıyla iyice kurulayalım. Sarımsakları ezelim. Salatalıklara pul biber, ezilmiş sarımsak, sirke, susam yağı, kavrulmuş susam ve şeker ekleyelim, bir kavanoza hava bırakmadan ama ezmeden dolduralım ve birkaç saat buzdolabında bekletelim. Birkaç saat sonra servise hazırdır, afiyet olsun.

Japon zencefil turşusu

MALZEMELER:

  1. *1 kg taze zencefil

  2. *3 su bardağı pirinç sirkesi

  3. *1 tatlı kaşığı tuz

  4. *2 su bardağı toz şeker

Japon Turşusu
Japon Turşusu

YAPILIŞI:

  • Zencefillerin kabuklarını soyalım ve ince dilimler halinde doğrayalım. Bütün parçaları iyice
  • tuzlayıp bir saat bekletelim. Daha sonra zencefilleri bir kağıt havluyla iyice kurulayalım. Bir tencerede sirke ve şekeri 5-6 dakika kaynatalım. Kaynar haldeki şekerli sirkeyi zencefilin üzerine dökelim. Sirke içinde rengi değişene kadar bekletelim, ardından süzelim. Sterilize edilmiş bir kavanoza basıp buzdolabında birkaç gün bekletelim. Servise hazırdır. Afiyet olsun.

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