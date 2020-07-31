Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Uzmanlardan kurban eti uyarısı Uzun bekletmek bakteri oluşumuna yol açabilir
GENEL SAĞLIK

Uzmanlardan kurban eti uyarısı: Uzun bekletmek bakteri oluşumuna yol açabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı, kesilen kurbanlıkların raf ömrünün koyun etinde 4-8 ay, dana etinde 6-10 ay ve sığır etinde 8-12 ay arasında olduğunu, daha fazla bekletilmesinin bakteri oluşumuna yol açabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi İHA
ARŞİV
ARŞİV

Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların etlerinin saklanmasıyla ilgili bilgiler veren Veteriner Önder Saher, kesimden sonra elde edilen karkasın bir takım işlemden ve kontrolden geçmesinin sağlık açısından çok önemli olduğunu aktardı.

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
HAYAT
Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

Karkasların temizlenmesiyle ilgili olarak kan, dışkı ve toprağın kirli olmaması gerektiğine vurgu yapan Saher, eğer bir kirlilik varsa bu kirliliğin su kullanılmadan mekanik yollarla arındırılması gerektiğini belirtti. Etlerin dinlendirilmesinin oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Saher, “Karkasların dinlendirilmesi, kan iyicene akıtıldıktan sonra en kalın kas gruplarının bulunduğu butların artı 7 dereceye kadar düşürülmesi büyük önem arz eder. Bu işlem, karkasların raf ömrünün uzaması ve bakteriyel kontaminasyonun en aza indirilmesi açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.

"PORSİYONLARA BÖLÜNEREK DERİN DONDURUCUYA ATILMALI"

Kesim yapıldıktan sonra karkasların parçalanması gerektiğini söyleyen Saher, “Parçalamanın dinlendirilmiş ve soğutulmuş etlerden yapılması önemli. Çünkü bir kısmı yakınlara, bir kısmı ihtiyaç sahiplerine, diğer bir kısmını da uzun süreli muhafaza etmemiz gerekebilir. Bu muhafazayı yapabilmek açısından belirli porsiyon büyüklüklerinde parçalama yapmamız lazım. Bunları porsiyon büyüklüklerine göre paketleme yaptıktan sonra derin donduruculara konması önem arz eder” şeklinde konuştu.

En güzel Kurban Bayramı mesajları 2020
HAYAT
En güzel Kurban Bayramı mesajları 2020

KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALI?

Paketlemenin detayları hakkında bilgiler paylaşan Saher, “Porsiyonlama yapmamızdaki önemli husus; etin dondurulduktan sonra büyük parçalar halinde çıkarılması, çözdürülmesi ve kalan kısmının tekrardan dondurulması bakteriyel yükün artmasına ve gıda zehirlenmelerine neden olur, bir takım olumsuz etkenleri beraberinde getirir ve raf ömrünü kısaltır. Bunları engellemek açısından porsiyonlama yapmak ve ona göre doldurmak çok önemli” diye konuştu.

“İdeal koşullarda koyun etleri 4-8 aya kadar, dana etleri 6-10 ay arasında ve sığır etleri de 8-12 ay arasında muhafaza edilebilir"

Etlerin raf ömrünün saklama koşullarına göre değişkenlik gösterdiğini bildiren Saher, “Ete iyi bir dinlendirme ve iyi bir soğutma yapıldıysa koyun etlerinde 4-8 aya kadar, dana etlerinde 6-10 ay arasında ve sığır etlerinde de 8-12 ay arasında muhafaza edilebilir. Bunu sağlayabilmek başlangıçtaki hijyen kurallarına uymakla mümkün olur. En ideal hijyen kurallarına uyulması halinde bu belirtilen süreler geçerli. Genelde kıymalarda saklanıyor. Bütün hayvan gruplarında kıyma 1-3 ay arasında saklanabilir” dedi.

KURBAN ETİNİN RAF ÖMRÜ NE KADAR OLMALI?

Etlerin tavsiye edilen sürelerden daha uzun bekletilmemesi gerektiğinin altını çizen Saher, “Bilimsel literatürler raf ömrüyle alakalı bize bilgileri bu şekilde veriyor. Bu sürelerin sonrası bakteriyel kontaminasyon açısından risk teşkil eder. Bu riski almamak adına ideal koşullarda muhafaza edilmesinde fayda var. Bu süreleri aşmamak önemli” ifadelerini kullandı.

  • Karkaslardaki şekil ve renk bozuklukları, organlardaki bir takım değişiklikler, karkasın renk ve kokusundaki değişme durumlarında en yakın veterinere ulaşılması gerektiğini kaydeden Saher, bu konuda karkasların incelenmesi ve daha sonra tüketime alınmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Uzmanlardan kurban eti uyarısı: Yüksek ateşte pişirmek protein ve vitamin kaybına neden oluyor
HAYAT
Uzmanlardan kurban eti uyarısı: Yüksek ateşte pişirmek protein ve vitamin kaybına neden oluyor
Abone Ol Google News
Kurban eti nasıl saklanmalı?

Kurban eti nasıl saklanmalı?

​Uzmanlardan önemli tavsiyeler geldi.
Bir Kurban Bayramı klasiği

Bir Kurban Bayramı klasiği

Acemi kasaplar hastanelere akın etti.
Ayasofyada ilk bayram namazı

Ayasofya'da ilk bayram namazı

​Vatandaşlar gece saatlerinde camiye geldi.
Bayram nöbeti

Bayram nöbeti

Binlerce Mehmetçik bayramı harekat bölgelerinde geçirecek.​
Erdoğan'dan bayram telefonu

Erdoğan'dan bayram telefonu

Soylu'yu arayarak, üs bölgesindeki Mehmetçikle görüştü.
Ankara'da kritik toplantı

Ankara'da kritik toplantı

Bakan Akar: Yunan komşularımızla bir araya gelmeyi planlıyoruz.
​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Lgs'de ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyeleri verildi
40 dereceyi göreceğiz

40 dereceyi göreceğiz

Yurt genelinde sıcaklıkların etkili olması bekleniyor.

AB'den<br>çifte standart!

AB'den
çifte standart!

Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını yine kaldırmadılar.
Evlatlarımıza yeni<br>zaferler bırakacağız

Evlatlarımıza yeni
zaferler bırakacağız

​Mücadelemizi neticelendirmekte kararlıyız.
Rodrigues<br>yerine Eliasson

Rodrigues
yerine Eliasson

​​Fenerbahçe asist makinesini getiriyor.
Hepsinin yolu Türkiye’den geçti

Hepsinin yolu Türkiye’den geçti

​MI6, CIA ve DGSE başkanlarının ortak özelliği Ankara ve Türkçe.
Suç ortakları sizsiniz!

Suç ortakları sizsiniz!

​Ümit Özdağ ve Sinan Oğan gibi isimlerin nefret söylemi sokağa şiddet olarak yansıyor.
On yılda 250 bin<br>şarj noktası

On yılda 250 bin
şarj noktası

​Üç bakan yol haritası için bir araya geldi.
Küfürbaz vekil partiyi çökertti

Küfürbaz vekil partiyi çökertti

​İYİ Parti'den yedi ilçe başkanı ve 500 partili ayrıldı.
Dört dev sorguda

Dört dev sorguda

​Amazon, Apple, Facebook ve Google kartel olmakla suçlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.