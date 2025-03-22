Uzun Hikâye’den bizim hikayemize

"Kurtlar Vadisi", “Süper Baba” "Ekmek Teknesi", "Deli Yürek" ve Uzun Hikâye’nin de aralarında olduğu unutulmaz dizi ve filmlere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek. Sınav'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

HAYATINI SİNEMAYA ADADI

Uzun süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki usta yönetmen, geçtiğimiz akşam vefat etmişti. Türk sinema tarihinin temel taşlarından biri olan Sınav, hayatını sinemaya adaması ve disiplinli çalışmasıyla biliniyor. Bir köy imamının oğlu olan ünlü yönetmen, önce resim bölümü, ardından tekstil tasarımı ve nihayet Mimar Sinan Sinema Bölümü'nde karar kıldı. Okurken reklam sektöründe metin yazarlığı yaparak harçlığını kazandı. 27 yaşında film şirketi Sinegraf'ı kurduğundaysa bir maaşının dışında birikmiş parası ve yapacak işi yoktu. O dönem hiçbir sinemacıyı tanımadığını söyleyen bu sinema tutkunu adam, vefat ettiğinde herkesin hocası olmuş ve kendisinden saygıyla bahsedilen bir isim olmuştu.

MİLLETİN DERDİNİ EKRANA TAŞIDI

Osman Sınav’ın eserlerine baktığınızda, içinde sıcak aile mefhumu, mahalle kültürü ve değerlerimizin yer aldığını görürsünüz çoğunlukla. Sinema sektörüne milli ve yerli bir bakışla eğilmesi, onun herkes tarafından sevilmesinin önemli sebeplerindendir. Sınav, sadece film veya dizi çekmedi, bu milletin hikâyesini anlatırken, derdiyle birlikte dermanını da ekrana taşıdı. "3 tane İsmet Özel şiiri okuyamayan adama ben oyuncu demiyorum" diyerek, oyuncuda aradığı özelliklere böyle bir noktadan işaret etmişti. Sınav, kurtlar sofrasında, kendi değerleriyle ayakta kalmayı başaran nadir isimlerdendi.

HASTA OLMASAYDI O ÇEKERDİ

Usta hikâyeci Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikâye’sini 2012 yılında filme çeken Sınav, bunun mezuniyet projesi olduğunu söylemişti. Hatta yurt dışındaki galası sırasında bir anda perdede adı, bölümü öğrenci numarası belirdiğinde, yanlış kopya verdiklerini anlamışlardı. Sonra izleyicilere diploma projesi olduğunu açıkladı. “Zamanımı en iyi, en huzurlu geçirdiğim, sıfıra yakın problem yaşadığım işim 'Uzun Hikâye'ydi” diye anlatmıştı bir röportajında. Okula girdikten 35 sene sonra mezun olmuş ve bitirme projesi olarak da Kutlu’nun hikâyesini seçmişti. Kutlu’nun hikâyeleri zaten o kadar detaylıdır ki, senaryosunu bile yazmaya gerek kalmadan filme çekilebilir. Buna rağmen uzun yıllar başka hiç kimse o hikayelerin filmini yapamadı. Mustafa abi ile son yıllarda her konuştuğumuzda, “Osman Sınav çok hasta, iyi olsaydı o çekerdi” derdi. Nihayet Yıldız Tozu ve Mavi Kuş’un filmi çekildi, Rüzgârlı Pazar ise dizi olarak sete çıkmaya gün sayıyor.

Uzun Hikâye de bizim hikayemizdi, Ekmek Teknesi de Süper Baba da… Bir yönetmenin kamerasını koyduğu yer, anlayışını da temsil eden yerdir. Osman Sınav yaptığı her işte bizim hikâyemize dokundu. Yaşasaydı zamanın ruhunu yansıtacak nice projelere imza atacaktı. Allah rahmet etsin.







