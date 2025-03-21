Yönetmen Osman Sınav için yarın AKM'de tören düzenlenecek

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in aralarında olduğu unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav için yarın 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek. Sınav'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Uzun süredir kanser tedavisi gören usta yönetmen 69 yaşında vefat etmişti.





OSMAN SINAV KİMDİR?





Kariyeri ve yapıtlarıyla Türk sinema tarihinin temel yapı taşlarından biri olarak gösterilen Sınav, 1956'da Burdur'un Yeşilova Köyü'nde, köy imamı bir baba ve ev hanımı bir anneden dünyaya geldi. İlköğretimini parasız yatılı olarak Söke'de okuyan Sınav'ın lisedeyken "babam" dediği resim öğretmeni onun sanat yaşamının başlangıcı oldu.

Usta yönetmen, 1975-1979'da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı.

Kariyerine reklam sektöründe metin yazarlığı ve yönetmenlikle başlayan Sınav, 1984'te Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu, 1984-1987'de 500'ü aşkın reklam filmi yaptı. Sınav, daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecan ve birikimini sinemaya taşıyarak 1987'de başladığı sinema yolculuğunda televizyon için "Bir Muharririn Ölümü", "Yalancı Şafak", "Atlıkarınca", "Hünkarın Bir Günü", "Küçük Dünya", "Aşka Kimse Yok", "Kapıları Açmak" ve "Yalancı" isimli filmleri çekti.













DELİ YÜREK VE KURTLAR VADİSİ İLE GÖNÜLLERE TAHT KURDU





Sinema için de, "Deli Yürek Bumerang Cehennemi", "Pars Kiraz Operasyonu", "Uzun Hikaye" ve "Aşk Kırmızı" filmlerine imza attı. Osman Sınav, 1991'de televizyon için dizi film çalışmalarına yoğunlaştı. Usta bir yönetmen olarak kendini kabul ettiren sanatçı, içerisinde "Süper Baba", "Deli Yürek", "Hayat Bağları", "Ekmek Teknesi", "Acı Hayat", "Kurtlar Vadisi", "Sakarya Fırat" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi çok sevilen 25 dizi filmin yapımcısı ve yönetmeni oldu.

Sınav'ın dizileri sadece Türkiye'de değil, çok sayıda ülkede beğeniyle izlendi. Yönetmenler Derneği ile Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliğinin üyesi olan Sınav, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak da görev yaptı.











