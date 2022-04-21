Venedik'e giriş paralı olacak

Turizm denilince akla gelen başlıca yerlerden biri İtalya'nın kanallarıyla ünlü şehri Venedik. Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla şehirde turizm eski haline geri döndü. Bu nedenle kente girişlerin rezervasyona bağlanması ve günübirlik girişlerden "ayakbastı" ücreti alınması planı yeniden gündeme geldi.

TURİSTLER ŞEHRE REZERVASYONSUZ GİREMEYECEK

Venedik'e Paskalya döneminde 4 günde yarım milyondan fazla kişinin gelmesi kararı tetikledi. Venedik Belediyesi Turizm Dairesi, rezervasyon şartının 2023'te geleceğini açıkladı. Venedik Belediye Başkanı rezervasyonun turizmi daha dengeli şekilde yönetmek için gerekli olduğunu söyledi.

Rezervasyon sistemi günü birlik ziyaretlerde geçerli olacak. Sistem hazirandan itibaren deneme aşamasında olacak. Ödenecek ücret, kente girmek isteyenlerin sayısına göre değişecek. Rezervasyon sayısı 50 bini aştığı günlerde şehre giriş için 10 euro'yu aşkın ücret ödenecek.

Nüfusu azalan ve ekonomisi turizme bağlı olan Venedik'te uzun süredir bu konuya çözüm aranıyor. 70 yıl önce 175 bin olan Venedik'in nüfusu bugün 50 bin civarında. Şehre gelen turist sayısıysa yıllık 30 milyon.