Hayat Vızzz gibi durak
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Vızzz gibi durak

“Arı Durakları” üretilmesi yeni trendi oluşturuyor. Hollanda’nın Utrecht şehrinde başlayan uygulama bugün İngilltere başta olmak üzere diğer Avrupa şehirlerine yayılmış durumda.

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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Vızzz gibi durak
​Vızzz gibi durak.

Gelişmiş ülkelerde nüfusun yüzde 80’inden fazlası artık şehirlerde yaşıyor. Modern şehirlerin olmazsa olmazı ise gelişmiş bir toplu taşıma sistemi. İnsanlar gün içinde iş ya da farklı amaçlarla arılar gibi bir noktadan bir noktaya hareket ediyorlar. Sürdürülebilir bir şehir hayatı için ise doğal hayatı koruması olmazsa olmaz.

Bu düşünceyle olsa gerek, arı gibi çalışan toplu taşımalara, “Arı Durakları” üretilmesi yeni trendi oluşturuyor. Hollanda’nın Utrecht şehrinde başlayan uygulama bugün İngilltere başta olmak üzere diğer Avrupa şehirlerine yayılmış durumda. Üst zeminleri minyatür bahçelere dönüştürülen otobüs durakları, arılar ve kelebeklerin, doğanın ayakta kalmasını sağlayan tohumlama görevlerini yürütebilmeleri için buna uygun bitkilerle donatılıyor.

Utrecht Belediyesi'nin bilgilendirmesine göre, bu duraklarla, havadaki zararlı partiküllerin temizlenmesi, yağmur suyunun depolanması, sıcak havalarda şehrin ısısının düşürülmesi, şehrin biyoçeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. İngiltere’nin Leicester şehri 30 “vız durağı”nı hizmete alırken Utrecht 316 arı dostu noktayla bu alanda öncü konumda. Çiçek gibi şehirler için daha doğa dostu uygulamaları görmek dileğiyle.

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