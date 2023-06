Yaşadıklarım bir film gibiydi

Savaşın içerisinde çok ilginç olaylar var. Bir yerde sıkışık kalmak veya bir yerde ayaklarınızın uyuşacağı kadar bekleyip sonra bir şekilde kurtulmak ya da deprem bölgesinde odanın her an çökeceğini düşünmek gibi. Kitapta da anlattığım gibi Van Depremi’nin yaşandığı zamanlarda kaldığımız otelde Çin Televizyonu vardı ve bulunduğumuz otelin her an yıkılacağını söylüyorlardı ve oteli bizden önce terk ettiler. Biz de onlara gülüyorduk açıkçası. Başka bir kurumda çalışan gazeteci arkadaşımız da arabada yatıyordu. Niye arabada yatıyorsun? Bu kadar mı canın değerli? diyorduk. Biz biraz da bize bir şey olmayacağını düşünüyoruz. Belli bir süre geçtikten sonra yıkılmadıysa yıkılmaz. Böyle bir mantık geliştiriyoruz ama doğru olan onların yaptığıydı. Daha sonra otel yıkıldı. 2011’de benim için en etkili şeylerden bir tanesi de Suriye Savaşı’nda tanıştığım haber kaynaklarımın yüzde 50’si öldü. Cephede selam verdiğim adam, kaçakçılar, savaşçılar ya da haber yaptığımız sivil vatandaşın ölüm haberinin insan psikolojisinde yıkıcı bir etkisi oluyor.