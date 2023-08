Yaşam tarzınızı değiştirin

Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde gelişen Polikistik Over Sendromu (PCOS) her 10 kadından birinde görülebiliyor. Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye yol açıyor. Son yıllarda kadınlarda sıkça görülen bu hastalık, özellikle üreme çağındaki kadınları etkileyen en yaygın endokrin bozukluklardan biri olarak ifade ediliyor. Hastalığın genetik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıktığını belirten Acıbadem Taksim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Faruk Abike, “Ailede Polikistik Over Sendromu öyküsü olan kadınlar, hastalığı geliştirme açısından daha yüksek risk altında olabilirler. Ayrıca aşırı vücut ağırlığı ve obezite, insülin direncinin artması ve hormonların dengesini etkileyerek hastalıkla ilişkilendiriliyor” dedi.