Yaşam tarzınızı değiştirin

Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde gelişen Polikistik Over Sendromu (PCOS) her 10 kadından birinde görülebiliyor. Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye yol açıyor. Son yıllarda kadınlarda sıkça görülen bu hastalık, özellikle üreme çağındaki kadınları etkileyen en yaygın endokrin bozukluklardan biri olarak ifade ediliyor. Hastalığın genetik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıktığını belirten Acıbadem Taksim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Faruk Abike, “Ailede Polikistik Over Sendromu öyküsü olan kadınlar, hastalığı geliştirme açısından daha yüksek risk altında olabilirler. Ayrıca aşırı vücut ağırlığı ve obezite, insülin direncinin artması ve hormonların dengesini etkileyerek hastalıkla ilişkilendiriliyor” dedi.

DOĞURGANLIK SORUNU OLABİLİR

Bu hastalıkla mücadele eden kadınların doğurganlık sorunları yaşayabileceğini anlatan Abike, “Hastalığın tedavisi semptomları hafifletmeyi ve üreme sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, kilo verme, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve stres yönetimi gibi faktörler, hormonal dengesizlikleri düzeltebilir ve insülin direncini azaltabilir” diye anlattı.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Tedavi planının bireyin durumuna bağlı olarak değişiklik gösterdiğini söyleyen Abike, “IVF veya (ICSI gibi üreme teknolojileri, gebe kalmayı hedefleyen çiftler için etkili tedavi seçenekleri arasında yer alıyor. Farmakolojik tedavi seçenekleri arasında yer alan bazı ilaçlar, androjen düzeylerini düzenleyerek adet düzenini iyileştirebilir ve klinik belirtileri azaltabilir” şeklinde konuştu. PCOS’un karmaşık bir endokrin bozukluk olduğunu anlatan Abike, “Genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan bu sendromda tedavi seçenekleri, bireysel duruma göre belirleniyor. Yaşam tarzı değişiklikleri ile ilaç tedavisi hastalığın etkisini azaltmada önemli bir rol oynuyor. Yine de, PCOS’lu kadınların sağlık uzmanları ile düzenli iletişim halinde olmaları ve en son bilimsel gelişmelerden haberdar olmaları tedavinin başarısını artırıyor” ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK DESTEK ALIN

Doç. Abike sözlerini şöyle sürdürdü: “PCOS ile mücadele eden kadınlar sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye odaklanmalı. Beslenme danışmanlığı, düzenli egzersiz programları ve kilo yönetimi, hormonal dengesizlikleri düzeltmeye ve metabolik sağlığı iyileştirmeyi sağlıyor. Stres yönetimi ve psikolojik destek, hastalıkla ilgili duygusal zorlukla başa çıkmaya yardımcı oluyor.”







