Yayıncılık Yaz Okulu ilk mezunlarını verdi: Üniversitelere yayıncılık bölümü şart

Yayıncılık sektörüne profesyonellerin yetiştirilmesi ve gençlerin kariyer planlamalarının bir parçası hâline getirilerek becerilerinin geliştirilmesi için Türkiye’de ilk defa Yayıncılık Yaz Okulu yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle Konya’da düzenlenen yaz okuluna, bu alana ilgi duyan Türkiye’nin farklı illerinden 24 genç katıldı. Alanında uzman yerli ve yabancı eğitmenlerin ders verdiği programda, yayıncılık sektörü ve sektörle ilgili temel kavram ve işleyiş anlatıldı.

Yüzlerce başvuru arasından 35 yaşını aşmamış ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir kurum ya da kuruluşta üç yıldan az süre görev yapan gençler arasından seçilen katılımcılar, ilk kez gerçekleşmesine rağmen kapsamlı ve nitelikli bir program olduğunu vurguladı. Eğitim kapsamında; akademik yayıncılık, çocuk yayıncılığı, editörlük, telif haklarında dikkat edilmesi gerekenler, yayıncılıkta pazarlama stratejileri gibi konulara değinilen kampta, üniversitede yayıncılıkla ilgili eğitim verecek bir bölümün olmamasına dikkat çekildi.

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BİR HAFTA YETERLİ DEĞİL

Hem katılımcı hem de çocuk yayıncılığı konusunda eğitim veren Kardelen Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal, çok verimli bir hafta geçirdiklerini vurguladı.

Elif Tokkal

Hazırlayacakları raporlarla önümüzdeki yıllarda yayıncılık eğitiminin şekilleneceğini söyleyen Tokkal, üniversitelerde yayıncılık bölümünün büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Tokkal, “Edebiyat mezunu birisinin rahatlıkla redaksiyon yapabileceği düşünülüyor, ama böyle değil. Üniversitelerde yayıncılık eğitiminin olmaması büyük eksiklik. Bir hafta yayıncılık eğitimi elbette yeterli değil. Ama giriş mahiyetinde; piyasada neye ihtiyaç olduğunu tespit etmek ve neyi yanlış yaptığımızı görmemiz açısından önemli bir kamp oldu. Gelecek sene yapılacak eğitimin daha uzun süreli olması ve bunun sonucunda katılımcılara staj yapma imkanı verilmesi gündemde” dedi.

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ÇOCUK EDEBİYATINDA CİDDİ ARTIŞ VAR

Çocuk yayıncılığıyla ilgili verdiği eğitimden örnekler veren Tokkal, “Çocuk edebiyatında son beş altı yıldır ciddi bir artış var, ama çocuk yazarlığında ve yayıncılığında hâlâ problemler var. Batının etkisi altında ürün vermekten vazgeçemedik. Eğitimde, Türkçe kelimelere öncelik verme, çocuklara birey olarak yaklaşarak eser verme ve kaliteli görselleri kullanmanın önemini anlattım. Bir çocuk metninin redaksiyonu nasıl olur, arka kapak yazısı nedir, kitabın özetini nasıl verirsiniz, kitabın künyesi nasıl oluşur gibi bilgiler de eğitimlerimizde vardı” dedi.

Yayıncılık sektöründe Eğitim programının yanı sıra kültürel etkinliklerin de gerçekleştirildiği yaz okulunda, Konya’nın bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemi çeşitli gezi ve etkinliklerle katılımcılara tanıtıldı. 28 Ağustos’ta gerçekleştirilen sertifika programı ile Yayıncılık Yaz Okulu tamamlanarak ilk mezunlarını verdi.

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