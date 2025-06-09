Yaz okullarıyla dolu dolu tatil

Üniversiteler, belediyeler ve özel kurumlarca düzenlenen yaz okulları; spor, sanat, bilim ve teknoloji gibi pek çok alanda eğitim sunuyor. Bu programlar çocukların sosyal becerilerini geliştirirken ekran süresini azaltıp aktif bir tatil imkânı sağlıyor. Kontenjanların sınırlı olduğu birçok yaz okulunda erken kayıt fırsatları da bulunuyor.

BİRÇOK KONUDA ATÖLYELER

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Koç Üniversitesi lise öğrencileri için akademik içerikli yaz okulları düzenliyor. Temel bilimlerden mühendisliğe, yaratıcılıktan tasarıma kadar birçok konuda atölye çalışmaları düzenlenecek programların ücretleri 45 bin ila 60 bin arasında değişiyor.

SPOR VE SANAT İÇİÇE

Anadolu Marmara Spor Okulu, Akademi İstanbul ve Aqua Kamp gibi özel kurumlar spor, sanat ve teknoloji odaklı programlar sunuyor. Ücretler ve program süreleri kurumlara göre değişiyor.

BELEDİYELERDEN ÜCRETSİZ YAZ OKULU

Esenler ve Fatih Belediyeleri ise 4-16 yaş 7-14 yaş grubuna yönelik ücretsiz yaz okulları düzenliyor. Çocuklar yüzmeden okçuluğa, futboldan basketbola kadar pek çok spor dalında eğitim alacak.











