Yazarken kendinizi sınırlamayın

Çeşitli uzun metrajlı filmlerin yapımcılığını ve ortak yapımcılığını üstlenen Isabelle Fauvel, Flach Films'te altı yıl geçirdikten sonra, 1993'te “Kendini film geliştirmeye adamış ilk şirket” olarak bilinen Initiative Film'i kurmuş. Fauvel, 1990 yılından beri yazar, yönetmen ve yapımcıların proje ve yetenek geliştirme ile ilgili tüm konularda ayrıcalıklı ortağı ve danışmanı olmuş. Son 30 yılda, Fauvel'in faaliyet yelpazesi senaryo yazma danışmanlığı, yetenek araştırması, edebi kitap araştırması, hikâye düzenleme, eğitimler ve atölye çalışmalarını kapsıyor. Edebiyat ve sinema arasında köprü kurma işinde bir öncü olan Fauvel, bu bakış açısıyla kitap tarama ve uyarlama analizleri yapıyor, yayıncılara kataloglarının tanıtımı konusunda danışmanlık sunuyor ve film yapımcılarına bir sonraki hikâyeyi bulmaları konusunda destek oluyor. Uzmanlığının bir parçası olarak ortak yapım pazarlarında düzenli olarak konuşmalar ve ustalık dersleri tertip eden, ayrıca uluslararası üniversitelerde ve film okullarında konuşmacı, Torino Film Lab'de (TFL) eğitmen olan Fauvel, Mediterranean Film Institute (MFI), ACE Yapımcıları ve Valletta Film Lab gibi kurumlar için eğitim programları oluşturmak da dâhil olmak üzere çok sayıda program hazırlayan bir uzman. Biz de fikirlerle yeteneklerin dolaşımına katkıda bulunmak ve film geliştirme alanını zenginleştirmek dileği olan Fauvel ile konuştuk.

* Öncelikle birçok senarist yazma aşaması tamamlandıktan sonra senaryosunu filmi gerçekleştirecek kişinin yönetimine bırakmanın zorluğundan hatta bunun adaletsiz bir durum olduğundan bahseder. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Öncelikle senaryoyu nasıl gördüğümü açıklayarak başlamak isterim. Bana göre senaryo filmin perdede nasıl görünmesi gerektiğini anlatan yazılı belgedir. Tabii bir hikâye vardır ama bir senaryo danışmanı olarak yapmanız gereken hikâyenin arka planını da görebilmektir. Senaryonun yazılış şeklinin, yönetmenin vizyonu ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Senaryo ile bu vizyonun bağlantısını kopartmak çok narin bir iştir ve kaçınılması gerekir. Eskiden işler böyle yürümüyordu ve Hollywood’daki büyük filmlerde gelenek tamamen farklı. Önce bir senaryo yazarı senaryo yazardı, sonra büyük bir yapım şirketi bu senaryoyu alır ve ünlü bir yönetmene çekmesi için verirdi. Ama artık bu metinler, metnin arkasını görebilecek profesyonellere veriliyor ve onlardan metni okumaları isteniyor. Tabii ki film senaryosu bir kitap değil, ama yine de çok sayıda komisyona verilecek bir metindir. Bu özellikle genç yapımcıların ürünleri için önemlidir çünkü yapım için gerekli paranın toplanması gereklidir. Günümüzde bir filmin vücuda getirilmesi hem pahalı, hem de karmaşık bir iştir. Dolayısıyla yazar ve ortak yazarların kurul sonrası hayal kırıklığı yaşayabilirler. Bunun bir kısmı, çocukları gibi gördükleri projelerinin çehresinin değiştirilmesi yönündeki “öneriler”. Normalde bu isteklere karşı yapımcının “çocuğu” gerekir. Ama burada da bir orta yol söz konusudur, çünkü maddi destek olmazsa proje de vücuda gelmez. Genel olarak bu süreci bir cümle ile, “şöyle olmalı” ya da “böyle olmalı” şeklinde özetlemek mümkün değildir. Ancak normalde güç, üç odağın elindedir, yazar, yönetmen, ve yapımcı. Filmi vücuda getirebilmek için bu odakların gücü paylaşması gerekir.

Senaryoda kalite önemlidir

* Peki bir senaryonun kalitesi mi yoksa senaryonun daha sonra film olarak vücut bulmuş halindeki izlenebilirliği mi önemli sizin için ? Mesela bazı senaryolar var ki izleyici kitlesi azdır ama kalitelidir ama bazı senaryolar var ki izleyici kitlesi vardır ama metin çok kalitesizdir...

Tabii ki kalite daha önemlidir, ancak kalitenin ne olduğunun da tam olarak belirlenmesi gerekir. Çünkü kalitenin tam olarak objektif bir olgu olduğunu söyleyemeyiz. Ama kesin olan bir şey var ki, film endüstrisinde özel bir konuda sesini yükseltmek ve bazı konularda önceden yükseltilmiş olan sesleri tekrarlamaya çalışır. Orijinallik önemlidir ama bazen orijinal bir ses yükseltmek isteyenler başarısız olurken, daha önceki şeylerin tekrarını yapanlar başarılı olabilirler. Film dünyasını heyecanlı yapan da budur. Herkes bir şahesere imza atmak ister. Ama bazen eğlenceli bir yapıma imza atmış olmak da tatmin edici olabilir. Neyin iş yapım neyin iş yapamayacağını kimyasal bir proses gibi de olsa, her zaman tam olarak kestirmek mümkün değildir.

Klişelerden korkmayın

* Kurallara bağlı kalmadan senaryo geliştirilmesinin püf noktası nedir? Klasikleşmiş senaryoları nasıl önleyebiliriz? Genç senaristlere neler önerirsiniz?

Klişelerden korkmayın, hayat klişelerden ibarettir. Tek söyleyebileceğim şey insanlar özellikle son zamanlarda işleri kitabına göre yapmaya çalışıyor. Böyle bir kitap yok. Kendinizi sınırlandırmayın. Önemli olan anlatmak istediğiniz hikâyedir, kendi yönteminizle anlatabilirsiniz.











