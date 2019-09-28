Hayat Yeni medya ile haberciliğin bitip bitmediğini göstereceğiz
TELEVİZYON

Yeni medya ile haberciliğin bitip bitmediğini göstereceğiz

Yeni Medya Ekranı” sloganı ile yeni yayın dönemine 30 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan TVNET, birbirinden farklı programlar, renkli içerikler ve özel konuklar ile seyirciye yeniden merhaba demeye hazırlanıyor. Alanında usta isimlerin sunacağı programlardan biri de gazeteci Erem Şentürk’ün haber yorumları olacak. Hafta içi her sabah ‘Nerede Kalmıştık’ isimli program ile haberciliğin bitip bitmediği gözler önüne sereceklerini söyleyen Şentürk, “Yeni medya anlayışını aslında yanlış anladık. Biz haberciliğin değişeceğini zannediyorduk. Teknolojiyle beraber değişen mecra oldu. TVNET de dünyanın şu an hazırlandığı omnichannel medyacılığa yatırım yaptı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nerede Kalmıştık isimli programı hazırlayıp sunacak olan gazeteci Erem Şentürk
Nerede Kalmıştık isimli programı hazırlayıp sunacak olan gazeteci Erem Şentürk

TVNET, yeni yayın dönemine birbirinden farklı programlar, renkli içerikler, özel konuklar ile 30 Eylül’de merhaba diyecek. ‘Yeni Medya Ekranı’ sloganı ile gündemden dış politikaya, kültür sanattan ekonomiye kadar birbirinden farklı konuların usta isimler tarafından ele alınacağı TVNET ekranlarında değişen teknoloji ile yeni medyaya ayak uyduruluyor.

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Ertem Şentürk’ün haber yorumlarıyla gerçekleşecek olan ‘Nerede Kalmıştık’ isimli program hafta içi her sabah saat 07.30’da yayınlanacak. “Medyanın sonu! Gazetecilik öldü! Habercilik bitti! Diyorlar. Siz ne dersiniz?” sloganıyla haber yorumuna yeni bir soluk kazandıracak olan Şentürk, programının ismiyle unuttuğumuz değerleri hatırlatıp kaldığımızdan yerden devam etmemizi sağlayacak.

Haberciliğin bitip bitmediğini deneyeceğiz

İlk bölümünden itibaren her programın açılışında ‘Nerede Kalmıştık’ sorusunu seyircisine soracak olan Şentürk,

‘Nerede Kalmıştık’ derken aklımız Endülüs’te ama kalbimizin Kudüs’te kaldığını, bir elimizin Suriyeli çocuğun göğsünde öbür elimiz Doğu Türkistan’da dua eden annenin avuçlarında kaldığını, ayak izimizin Bosna’da gözyaşlarımızın Tuna Nehri’nde kaldığını hatırlatacak.

“Haberciliğin bitip bitmediğini bir daha deneyelim” diyen Şentürk, programına dair ipuçları verdi:

Medya bu zamanın ejderhaları

“Haberle ilgili eskiden insanların bir mativasyonu vardı. Haber, haberci ve mecra için ‘Ne murad ediyor?’ diye bir soru vardı. O soru sorulmuyor artık.

Biz ‘Bu haberden ne murad ediyoruz?’ diye tekrardan hatırlatmak istiyoruz.

Her haberden ders çıkartmak için kamuya nasıl bir katkısı var, aklımızda ne gibi bir iz bırakacak, bir şeye motive mi ediyor, yoksa daha çok moralimizi bozup korkmamızı neden oluyor diye sorgulayacağız. Çünkü korkan insan bencil olur. Medya da bu zamanın mağaralardaki ejderhaları gibi davranıyor. Korkutmadan fark ettirmeli ve sadece olanı söylemeliyiz.

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TVNET omnichannel medyacılığa yatırım yapıyor

TVNET’in yeni yayın döneminde en dikkat çeken unsurun vetereler ve tanıtım afişlerindei kullanılan sosyal medya logoları olduğunu belirten Şentürk,

  • Bizler yeni medyayı yanlış anladık. Haberciliğin, içeriğinin, mantığının, biçiminin hatta özünün değişeceğini zannediyorduk. Teknolojiyle beraber değişen sadece mecra oldu. Haber yine aynı haber. Bir işçiye haksızlık yapıldıysa bu geçmişten günümüze kadar aynı şekilde tartışılıyor. İşçi, mağduriyetini önce fanzim ile anlatıyordu, sonra gazete ile daha sonra televizyon ve internet ile anlatmaya başladı. Şimdi de hepsinin birleştiği bir durum var: ‘Omnichannel medya’. Buna 5 yıl önce ‘multichannel’ deniyordu.

    Yani çoklu kanal.

Hep kağıttan okuyup hem de ekrandan izliyorduk. Şimdi ise gazeteden okurken bir yandan televizyondan takip ediyor bir yandan bilgisayardan yorum yapıyor bir yandan da müzik dinleyebiliyoruz. Haberi akıllı saatlerden okuyup kulaklıkla dinleyebiliyoruz. Aynı anda metroda da seyahet edebiliyoruz. İşte bu multichannel yerine alan omnichannel. TVNET’inde de yapmaya çalıştığı tam olarak bu. Dünyanın şu an hazırlandığı ve geçmek üzere olduğu omnichannel medyacılığa TVNET yatırım yapıyor” dedi.

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