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Hayat

Yeniden doğmuş gibiyim

Yörünge altı araştırma uçuşu sonrası Türkiye’ye dönen astronot Tuva Cihangir Atasever, "Uzayda kendimi yeniden doğmuşum gibi hissettim” dedi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:09 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Tuva Cihangir Atasever.
Tuva Cihangir Atasever.

Yörünge altı araştırma uçuşu sonrası Türkiye’ye dönen Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atasever, "8 Haziran'da uzay aracının içinde 90 kilometrelik irtifaya çıkıp o çok küçük zaman içinde çok derin bir nefes aldım, yepyeni bir dünyaya gözlerimi açtım, yeniden doğdum diyebilirim. Dolayısıyla bu süreçten edindiğim bu hazineyi, bu tecrübeyi gençlerimizle paylaşmak, onlara aktarmak, onların bizim bu attığımız ilk adımlardan daha iddialı adımları atabilmelerini sağlamak üzere onlarla paylaşmak için de sabırsızlanıyorum" dedi. Atasever, 3 tanesi uçuş tulumunun üzerine entegre olan 7 deneyi başarıyla gerçekleştirdiğinin de altını çizdi.

UZAYDA FİLİSTİN VURGUSU

Bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gideceğini duyduğu andan itibaren heyecanla beklediğini anlatan Atasever, eğitim ve bilgi edinme sürecinde "lunaparktaki bir çocuk gibi heyecanlı" olduğunu söyledi. Ayrıca tek millet, iki devlet vurgusu ile Türk ve Azerbaycan bayraklarını uzayda gururla taşıyan Atasever, yanında taşıdığı kefiye ile Filistin halkının, Gazzeli çocukların yaşadığı eziyeti de dünyaya duyurdu.



#Astronot
#Tuva Cihangir Atasever
#Fatih Kacır
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