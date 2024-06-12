Yeniden doğmuş gibiyim

Yörünge altı araştırma uçuşu sonrası Türkiye’ye dönen Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atasever, "8 Haziran'da uzay aracının içinde 90 kilometrelik irtifaya çıkıp o çok küçük zaman içinde çok derin bir nefes aldım, yepyeni bir dünyaya gözlerimi açtım, yeniden doğdum diyebilirim. Dolayısıyla bu süreçten edindiğim bu hazineyi, bu tecrübeyi gençlerimizle paylaşmak, onlara aktarmak, onların bizim bu attığımız ilk adımlardan daha iddialı adımları atabilmelerini sağlamak üzere onlarla paylaşmak için de sabırsızlanıyorum" dedi. Atasever, 3 tanesi uçuş tulumunun üzerine entegre olan 7 deneyi başarıyla gerçekleştirdiğinin de altını çizdi.