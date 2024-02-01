Yeşilçam efsanesi Salih Güney'i yıkan haber: 27 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Salih Güney, acı haberle yıkıldı. Henüz 27 yaşında olan torunu Can Işık vefat etti.





12 yaşında kanser teşhisi kondu

Salih Güney'in Zeynep Tedü ile evliliğinden olan kızı Ebru Işık ile ünlü iş insanı Uğur Işık'ın beş yıl süren evliğinden dünyaya gelen Can'a, daha 12 yaşında kanser teşhisi kondu. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Uğur Işık, bacağında kanserli tümör tespit edilen oğlu Can'ı annesi ile birlikte hemen New York'a tedaviye götürdü.





Tekrar nüksetti

Babası ve annesi ile birlikte o amansız hastalıkla mücadele eden Can Işık kanseri yenmişti fakat bir süre önce kanser nüksetti.

Can, Los Angeles'taki bir hastanede tedavi altına alındı ancak illet hastalığı yenemedi.





İstanbul'da defnedilecek

Uğur ve Ebru Işık, tedavi süresince yanından bir an olsun ayrılmadıkları oğulları Can'ı İstanbul'a getirip aile kabristanına defnedecek.











