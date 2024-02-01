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Hayat

Yeşilçam efsanesi Salih Güney'i yıkan haber: 27 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Salih Güney'in Zeynep Tedü ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ebru Işık ile ünlü iş insanı Uğur Işık'ın beş yıl süren evliliğinden dünyaya gelen torunu Can Işık vefat etti. 27 yaşındaki genç adam kansere yenildi.

14:12 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Salih Güney - Torunu Can Işık - Damadı Uğur Işık
Salih Güney - Torunu Can Işık - Damadı Uğur Işık

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Salih Güney, acı haberle yıkıldı. Henüz 27 yaşında olan torunu Can Işık vefat etti.


12 yaşında kanser teşhisi kondu

Salih Güney'in Zeynep Tedü ile evliliğinden olan kızı Ebru Işık ile ünlü iş insanı Uğur Işık'ın beş yıl süren evliğinden dünyaya gelen Can'a, daha 12 yaşında kanser teşhisi kondu. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Uğur Işık, bacağında kanserli tümör tespit edilen oğlu Can'ı annesi ile birlikte hemen New York'a tedaviye götürdü.


Tekrar nüksetti

Babası ve annesi ile birlikte o amansız hastalıkla mücadele eden Can Işık kanseri yenmişti fakat bir süre önce kanser nüksetti.

Can, Los Angeles'taki bir hastanede tedavi altına alındı ancak illet hastalığı yenemedi.


İstanbul'da defnedilecek

Uğur ve Ebru Işık, tedavi süresince yanından bir an olsun ayrılmadıkları oğulları Can'ı İstanbul'a getirip aile kabristanına defnedecek.




#Salih Güney
#Can Işık
#Yeşilçam
#Vefat
20 dakika önce
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