Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Yetim çocukların bisiklet mutluluğu
AKTÜEL

Yetim çocukların bisiklet mutluluğu

Yetim çocukların bisiklet mutluluğu

Kars'ta Taner Güneş'in bisiklet hayali kuran yetim çocuklara yönelik düzenlediği kampanya kapsamında, sanatçı Yavuz Bingöl ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'ın desteğiyle alınan 100 bisikletten 50'si dağıtıldı. Anneleriyle bisikletlerini teslim alan çocuklar, büyük mutluluk içinde pedal çevirerek, 'Kara tren' türküsünü seslendirdi.

Haber Merkezi DHA
Bisikletleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar teşekkür mesajlarını hep bir ağızdan 'Kara Tren' türküsünü okuyarak verdi.
Bisikletleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar teşekkür mesajlarını hep bir ağızdan 'Kara Tren' türküsünü okuyarak verdi.

Kars'ta daha önce 'Bir oyuncak da sen ver' sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttüğü kampanya ile 9 ayda, 100 köyde çocuklara oyuncak dağıtan Taner Güneş, bu kez yetim çocuklar için harekete geçti. Kendisi de babasız büyüyen Taner Güneş, bisiklet hayali kuran çocuklar için kampanya başlattı. Projesini geçen aylarda kente gelen Yavuz Bingöl ile paylaşan Güneş, sanatçının desteğini aldı. Kampanyadan haberi olan Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da girişimleri sonucu çocuklar için temin edilen 100 bisikletten 50'si, Kars'a gönderildi. Daha önce isimleri belirlenen yetim 50 çocuk, bisikletlerini teslim almak üzere davet edildi. Üzerlerinde isimleri yazılı bisikletleri alan çocuklar, büyük sevinç yaşadı.
Sanatçı Yavuz Bingöl ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'a destekleri için teşekkür eden Taner Güneş, 100 bisikletten 50'sinin çocuklara dağıtıldığını söyledi. Çocukların mutluluğa pedal çevireceklerini anlatan Güneş, babasız büyüdüğü için babası olmayan çocukları sevindirmek istediğini ifade etti. "Çocuk gülerse, dünya güler. Oyuncaksız çocuk kalmasın istiyoruz" diyen Güneş, imkanları dahilinde bu tür kampanyaların devam edeceğini bildirdi.

ÖNCE GÖZ AMELİYATI SONRA BİSİKLET

Bisikletini teslim alan çocuklardan kent merkezindeki Namık Kemal İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yusuf Aktaş (11), Yavuz Bingöl'ün kendisini ameliyat ettirdiğini söyledi. Sol gözündeki rahatsızlık nedeniyle eğitimde zorlandığını vurgulayan Aktaş, iki ay önce başarılı geçen bir ameliyat sonrası gözündeki rahatsızlığın giderilerek görmeye başladığını belirtti. Ameliyat sonrası derslerinin de iyi olduğunu ve takdirname aldığını bildiren Aktaş, "Yavuz Amcaya çok teşekkür ediyorum. Eğer beni şu an görüyorsa, onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Ona o kadar çok teşekkür ediyorum ki beni iki kez sevindirdi. Ameliyat olduğum gözüm şu anda çok iyi. Takdirname de aldım. Yavuz Amcamın yaptığını iyiliklerin hepsinin karşılığını vereceğim. İyi şekilde okuyacağım ve sınıfımı takdirname geçeceğim" dedi.

REKLAM

BİSİKLET HEYECANINDAN UYUYAMADI

Sarıkamış'ı bağlı Hamamlı köyünden annesi Sibel Yıldız ile birlikte bisikletini almayan gelen Belinay Yıldız (8) ise, sabaha kadar heyecandan uyuyamadığını söyledi. Yıldız, görevlilerin teslim ettiği bisikletini uzun süre izledikten sonra sürmeye çalıştı.

9 yaşındaki oğlu Volkan’ın da bisiklet istediğini ifade eden anne Sibel Yıldız, "Yavuz Bingöl’e katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çocuğumu çok mutlu etti. İnşallah diğer çocuklar da çok mutlu olurlar. Çocuğum bisiklet istiyordu, ben ise alamıyordum. O da üzülüyordu. Dün gece bisiklet alacağı için heyecandan hiç uyuyamadı. Sabah katlığında da kahvaltı bile yapmadan bisikletini almaya geldi. Oğlum Volkan da gelecekti, ama o gelemedi. Artık bu bisikleti ikisi birlikte kullanacak. Bir bisikletle ikisi de mutlu oldu. İsmimiz söylenince çok duygulandım. Tarifsiz duygular içindeyim" diye konuştu.

Bisikletleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar teşekkür mesajlarını hep bir ağızdan 'Kara Tren' türküsünü okuyarak verdi. Çocuklar daha sonra bisikletleriyle evlerinin yolunu tuttu.
Diğer 50 bisikletin de önümüzdeki günlerde çocuklara ulaştırılacağı belirtildi.

Türkiye S-400de haklı

Türkiye S-400'de haklı

​Trump'tan tarihi itiraf: Türkiye'ye adil davranmadık.
Silahsızlandırılmışbölgede görüştüler

Silahsızlandırılmış
bölgede görüştüler

İkilinin bir önceki zirvesi sonuçsuz tamamlanmıştı.
Sıcaklıklar 5 derece azalacak

Sıcaklıklar
5 derece azalacak

Kuzeye sağanak güneye fırtına uyarısı.
İhracatta rekor açılımla geldi

İhracatta rekor açılımla geldi

​Afrika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine ihracatta yüzde 20'lik artış gerçekleşti.
Taraftarı mest etti

Taraftarı mest etti

​Dünya devini reddetti, Fenerbahçe'yi seçti.
Yavru köpeği<br> kürekle dereye attı

Yavru köpeği
kürekle dereye attı

​Akıllara durgunluk veren olayda soruşturma açıldı.
Görüşmelerde uzlaştılar

Görüşmelerde uzlaştılar

Trump ve Cinping, ticaret görüşmelerini yeniden başlatıyor.
Esed yine saldırdı

Esed yine saldırdı

MSB: Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek.
'Vedat'ın <br>aklındaki takım...'

'Vedat'ın
aklındaki takım...'

Rizespor Başkanı, yenisafak.com'a konuştu.
Kara propagandası çürütüldü

Kara propagandası çürütüldü

Emniyet, HDP'li Ayşe Sürücü'nün yalanına video ile cevap verdi.
Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

Takviye amaçlı gönderilen sevkiyatlar yoğunlaştı.
İzlanda<br> yalanında ısrarcı

İzlanda
yalanında ısrarcı

İzlanda, A Millilere yapılan skandalı savunmaya devam ediyor.
Pilot bölge Kırşehir

Pilot bölge Kırşehir

Öğrencilere yönelik çıraklık uygulaması başlıyor.
CERN Microsoft'a kapıyı gösterdi

CERN Microsoft'a kapıyı gösterdi

​Lisans konusundaki baskı ve artan maliyetler 'kapı dışarı' etti.
Hafter'e karşı başka tedbirler alırız

Hafter'e karşı başka tedbirler alırız

​Libya'nın tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi.
Heybeliada'da yangın

Heybeliada'da yangın

Yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar gördü.
Başarıyla uçtu

Başarıyla uçtu

​Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.