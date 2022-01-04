Hayat Yılbaşı gecesi yaşanan arıza nedeniyle Osmangazi Köprüsünde bekleyen sürücülerden ücret alınmayacak
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Yılbaşı gecesi yaşanan arıza nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nde bekleyen sürücülerden ücret alınmayacak

31 Aralık gecesi Osmangazi Köprüsünde 23.50 ile 00.30 saatleri arasında teknik aksaklık yaşanmıştı. Onlarca sürücü köprüde dakikalarda beklemek zorunda kalmış, duruma isyan etmişti. Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş, yaşanan talihsizlikten dolayı yazılı açıklama yaparak sürücülerden özür diledi, mağdur olan vatandaşlara köprü geçiş ücretlerinin iade edileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılbaşı gecesi yaşanan arıza nedeniyle Osmangazi Köprüsünde bekleyen sürücülerden ücret alınmayacak
Onlarca sürücü teknik arıza nedeniyle dakikalarca beklemek zorunda kalmıştı.

31 Aralık gecesi Osmangazi Köprü'sünde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle onlarca sürücü dakikalarca beklemek zorunda kalmış, yeni yıla direksiyon başında girmişti. Bazı yayın organları, köprü ve otoyollardaki geçiş ücretlerine 1 Ocak 2022 itibarıyla yapılan zammın uygulanması için görevlilerin bilinçli olarak geçişleri kapattığını iddia etti. Ancak Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş, yaşananlar için özür mesajı yayımlayarak, köprü geçiş ücretlerinin iade edileceğini duyurdu.

Yetkililerden açıklama geldi

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Teknik aksaklıklar yüzünden sürücülerimize kısa süre de olsa bir mağduriyet yaşattık. 23.50 ile 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafından ödenecektir.

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"Araç sahiplerinden özür diliyoruz"

Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz. Bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş olarak gerekli sistem iyileştirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini kamuoyuna arz ederiz" denildi.

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