Hayat YouTube 2021nin en popülerlerini açıkladı Zirvenin ortağı Bekir Develi oldu
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YouTube 2021’nin en popülerlerini açıkladı: Zirvenin ortağı Bekir Develi oldu

Youtube, Türkiye dahil 17 ülke için hazırladığı '2021 en popüler 10' listesini duyurdu. Trend videolar, popüler içerik üreticileri ve müzik videoları gibi listelerin bulunduğu tabloda, 'Shorts İçerik Üreticileri' listesinin ikinci sırasında Bekir Develi YouTube kanalı yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YouTube 2021’nin en popülerlerini açıkladı: Zirvenin ortağı Bekir Develi oldu
Bekir Develi

Koronavirüs salgınının gölgesinde geçen yaklaşık iki yılda, milyonlarca insan eve kapandı. Bu süreçte vakit geçirmek için dizi, film ve videoların izlenmeleri en üst seviyeye ulaştı.

  • Dünyanın en büyük içerik platformlarından YouTube, bu yıl en çok izlenen videoları yayınladı.

İkinci sırada

Televizyon ekranının tanınan yüzlerinden biri olan yazar ve sunucu Bekir Develi, listede ikinci sırada yerini aldı.

'Shorts İçerik Üreticileri' listesinde zirveyi zorlayan Develi'nin "Bunlar Hep Amerika'nın Oyunu. Bekir Develi Gerçek Komik Hikaye" isimli içeriği 10 milyondan fazla görüntülenme alarak büyük bir başarıya imza attı.

Bekir Develi kimdir?

Asıl mesleği Almanca öğretmenliği olan Develi, TRT1 iftar programında da sunucu olarak görev aldı. 4 Haziran 1975 tarihinde Almanya Bielefeld doğan sunucu, ilkokul eğitimini aldıktan sonra ailesiyle Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Lisans eğitimini Samsun'daki 19 Mayıs Üniversitesi’nde tamamlayan sunucu, Almanca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

  • 1990’lı yıllarda Adana’da yayın yapan Özel FM adlı radyoda programlar yapan Develi, gezi, belgesel ve yarışma programları sundu. Seminer ve konferanslar verdi, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ramazan Sevinci adlı programın yüzü oldu.

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Bekir Develi'nin kitapları

Bekir Develi, 'Allah Cümlemizi Korusun' isimli ilk kitabını 2018 yılında, Hayati İnanç ile birlikte hazırladığı 'Fabrika Ayarı' kitabını ise 2020 yılının şubat ayında çıkarmıştır.

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"Çocuklar can atsa bir daha Cuma'ya gelebilmek için"
Bekir Develi'nin sunduğu Peynir Gemisi programının bu haftaki konuğu Ömer Döngeloğlu oldu. Develi, çocuklara Allah'ı ve dini anlatmanın yolunun onların dilinden konuşmaktan geçeceğini söyledi.

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