Yücel Arzen "23 Nisan Marşı"na klip çekti

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, söz ve müziğine imza attığı "23 Nisan Marşı"na klip çekti. Arzen, önceki sene 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un riyasetinde, Meclis'in Şeref Kapısı önünde 150 kişilik Türkiye Yüzyılı Orkestrası ve Korosu ile bir konser verdi. Açık havada çok sayıda kişinin katıldığı konserde iki eser seslendiren Arzen, "Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi" adlı ilk eserin sözlerinin Mehmet Akif Ersoy'a, müziğinin ise kendisine ait olduğunu belirterek, "Bu eser sadece benim için değil aslında hepimiz için çok önemli. Eserin hemen altına İstiklal şairimiz Mehmet Akif Bey ile isimlerimizi yan yana yazmanın eserin tamamını müziklendirme (besteleme) cesaret, cüret ve çabamı da eklemeli. Esere, Çanakkale Şehitlerine Orotoryosu, Kantatası ya da Senfonik Şiiri vs. yerine 'mukabele' sözcüğünü seçip, orkestral bir meşkte dinleyicinin önemine vurgu ile modern müziğimizin tartışmasını ve kullanmasını önermem de önemli" dedi.

Arzen, konserin 23 Nisan Marşı ile sürdüğünü anlatarak, "Türkiye Yüzyılı Orkestrası ve Korosu, Türkiye ve dünyanın hemen her yerinde çok kısa bir zamanda organize olabilen, sayısı ve sınırı müzikal ihtiyaca göre şekil alabilen son derece organize bir topluluk. Klasik ve modern Batı müziği repertuvarına hakim ve fakat kendi ses çıkarma biçimlerimiz, müziğimiz, müzik rejimimizin sadece teknik değil aynı zamanda ontolojik tüm kodları ile kuruldu. Orkestra üyelerinin sahip olması gereken temel iki fazilet, istiklal (bağımsızlık) ve hürriyet (özgürlük). Zira Aristoteles’in Poetika’da söylediği gibi, '… ancak özgür insanlar müzik sanatı ile ilgilenebilir ve müzik yapabilir.' Köle olan Hz. Bilal’in çağrısı, ezan gibi. Ezan, Marx’ın Komünist Parti manifestosundakinin aksine, zincirlerinin efendilerine değil diğer kölelerin zincirlerine bağlı olduğunu idrak eden köleler için bir özgürlük bir kurtuluş çağrısıdır. İşte Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korolarının temel şiarı, bu İstiklal ve hürriyetin şarkıları. Türklerden de başka bir şey beklenmezdi zaten" diye konuştu.