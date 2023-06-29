Fikri ve vicdanı hür sanatçı mazlum ayırmaz

Besteci, yorumcu ve AK Parti İstanbul milletvekili Yücel Arzen, 2 Temmuz Madımak ve 5 Temmuz Başbağlar Katliamlarına ithafen “Kalbe Ateş Gerektir” isimli bir eser kaleme aldı. Arzen, eserini 1 Temmuz’da insanları etnik köken, inanış biçimi ve kimliklerine göre ayrıştırmak, bölmek isteyenlere karşı bir olmak için yayınlayacak. İki yıl önce “Hünkâr” oyunu için yazılan müziklerdeki nefes formu ,“Kalbe Ateş Gerektir” ismiyle tek bir çalışma olarak yayınlanacak. Şarkının sözlerini Yücel Arzen ve Hünkâr oyunun yazarı Hakan Güneri kaleme aldı.

Oyunda, dut ağacı metaforuyla Anadolu’nun İslâm yurdu haline getirildiği bin yıllık Türk Yürüyüşü, Hacı Bektaş Veli üzerinden anlatılıyor. Eser, Arzen’in esere yerleştirdiği ve şiiri Muhammed Esad Erbilî’ye ait gazelle farklı bir anlam kazanıyor. Gazeli Emirgân Camii imam ve hatibi Aziz Hardal seslendiriyor. Yayınlanacak olan eseri üzerine konuşan Arzen “Kalbe Ateş Gerektir”i hem Madımak ve Başbağlar’da yaşananlara şahitlik etmek hem de farklılıklara rağmen bir olabilmemiz için kaleme alıp seslendirdiğini şu sözlerle belirtti: “Bizi ayırmak isteyenlere karşı bir olmalı. Bizi bölmek istiyorlar; ‘Türk, Kürt, Alevi, Sünni’ diye... Ama benim şarkım, aslında bütün eserlerim ‘birleşme’ arzusunu dile getirir.”

Başbağlar katliamı.

MADIMAK’IN BAŞBAĞLAR’DAN FARKI YOK

Sanatçı, Başbağlar’ın Madımak kadar bilinmediği ve konuşulmadığını ifade ederek, iki olay arasında bıraktığı acı açısından fark olmadığını dile getirdi. Arzen “Madımak ve Başbağlar katliamlarının ikisi de birdir. İkisi de aynı acıdır. Madımak bir katliamdır, Başbağlar da bir katliamdır o da en az onun kadar lanetlenmelidir. Neden kahir ekseriyet Sivas katliamını biliriz de Başbağlar katliamından habersiziz? Birliğimiz için Başbağlar’da katledilen insanların köy meydanına dökülen kanları daha mı az kıymetli? Neden bu çifte standart? Madımak mazlumlarının sanatçı, entelektüel, tanınmış olmaları mı bu farkın sebebi? Kısmen olabilir. Ama bu ayrımı acılarına bugünden bakan ve bu acılarla yeni birlik fikri ve inancı üreten, üretmek zorunda olan bizler için ‘fark yok’ dememiz gerek” cümlelerini kullandı.

Bazı sanatçıların acıları ideolojik olarak kamplara ayırdığına dikkat çeken Arzen, “Madımak’ta yakılan aslında Türkiye, Başbağlar’da kurşunlanan da aslında Türkiye’dir. İdeolojik körleşmeyle sanatçılar kimi zaman acıları ayırır ve bazı acıların sesi olur. Fikri hür, zihni hür, vicdanı hür sanatçılar insan ve mazlum ayırmaz. Bunu sözüm ona sanatçı duruşu sergileyerek poz veren, durarak çürüyen ve toksiklikten başka bir şey üretemeyenler başaramazlar. Bu hür tavrı, ancak Türkiye Yüzyılı’nın kendisini başkasına ihtiyaç duymadan kendisi tanımlayan Sanatçı Hareketi’nin ‘gerçek sanatçıları’ başaracaktır” diye konuştu.

Madımak Oteli.

Sorun çıkmasa Sivas’ta olacaklardı

Madımak olayları patlak verdiği günlerde Onur Akın’a piyano çaldığını ve konser için Sivas’a davet edildiklerini söyleyen Arzen başlarından geçenleri şu sözlerle anlattı: “O sıra Onur Akın’a eşlik ediyorum. Bir iş çıktı; sonradan öğrendim, Pir Sultan Abdal Derneği’nin davetlisi olarak Onur Akın ve bizler, orkestra olarak Sivas’a davet edilmişiz. Sonra her ne olduysa - tam da hatırlamıyorum ama ya organizasyonda bir sorun oluştu ya da dernek ile Onur Akın profesyonel olarak ücrette anlaşamadılar - işimiz iptal olmuştu. Tabii orkestra elemanları olarak bizler olaydan inanılmaz etkilenmiştik.”







