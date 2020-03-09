Yusuf İslam ve Gamze Özçelik'e Uluslararası İyilik Ödülü

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen 6.Uluslararası İyilik Ödüllerinin bu yılki sahipleri, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. Yusuf İslam ve Gamze Özçelik'le beraber ödüle layık görülen diğer isimler şöyle: "Sıraj Wahhaj, Ahmet Aydemir, Mehmet Şirin çiçek, Abdulkadir Geylani Tekgöz, Ali Önder"

500 iyilik hikayesi içinde 7 tanesi seçildi

Oluşturulan komisyonlar tarafından incelenen 500 iyilik hikayesi içinde 7 tanesine “Uluslararası İyilik Ödülü” verilerek dünya kamuoyuna duyurulmasına karar verildiğini bildiren Erbaş, “İyilik Ödülü verilecek kişilerin belirlenmesinde; Yaşadığı toplumda ve dünyada çığır açmak, bireyleri iyilikle harekete geçirmek, çevresine ilham vermek, farklı dil ve kültürlerde yaşayan insanları güzellikte, iyilikte bir araya getirmiş olmak, yaradan’ın hatırına tüm yaratılmışları koruyan ve kuşatan bir yaklaşımı benimsemek gibi hususiyetleri esas aldık” dedi.

Barış Treni ile umut taşıyor

2020 “Uluslararası İyilik Ödülleri’’ kapsamında bu yıl ödül verilecek isimleri paylaşan Erbaş, İyilik ödülüne layık görülen isimlerden ilki Yusuf İslam (Cat Stevens) Yaptığı insani çalışmalarla örnek bir isim haline gelen Yusuf İslam, bestelediği “Barış Treni” isimli şarkıyla dünyada iyi şeylerin olması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini anlattı. Şarkısından aldığı ilhamla “Barış Treni” isimli bir projeyi hayata geçirdi. Barış Treni, Dünya üzerindeki mazlumlara, mağdurlara yardım etmek, onlara selamı, huzuru, esenliği götürmek için yola çıkmıştır. Yusuf İslam, mümince duruşu ve yaptıklarıyla hem Müslüman hem de gayrimüslimlerin kalplerine dokunmayı başardı.

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Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam

Yetimlerin yardımlarına koşuyor

Gamze Özçelik’in yaptığı çalışmalarla iyilik ödülüne layık görüldüğünü belirten Erbaş, ”Yaklaşık 8 sene önce bir iyilik için gönüllü gittiği bir Afrika’dan sonra kendini adeta mazlumlara yardımcı olmaya adadı. Kamerun’da su kuyusu açarak, İdlib’de savaş mağduru olan çocukların ya da dünyanın herhangi bir yerindeki yetimlerin yardımına koşarak onlara umut ışığı olmaya devam ediyor.

Gamze Özçelik

HAYAT Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 6. Uluslararası İyilik Ödüllerinin bu yılki sahiplerini açıkladı