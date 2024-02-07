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Hayat

Yüzde 96 başarı oranına sahip! 2 dakika için şıp diye uyutuyor: İşte o askeri teknik...

Birçok insan uykuya dalmakta ve gece boyunca uyumakta zorluk çeker. Ama daha iyi bir gece uykusu için ne yapabilirsiniz? Dinlendirici uykunun faydalarını deneyimleyin: Bu ipuçlarıyla nasıl daha derin, daha dinlendirici bir uyku çekeceğinizi öğrenin. İşte savaş döneminde askerlere uygulandığı iddia edilen o teknik...

17:03 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Uyku sorunu nasıl giderilir?
Uyku sorunu nasıl giderilir?

Bahsedilen tekniğin, orduların savaş alanlarında askerlerin kolayca uykuya dalmasını sağlamak için kullandığı iddia ediliyor. Askerlerin uyanık kalmasını sağlamak ve yorgunluktan dolayı hata yapmalarını önlemek amacıyla geliştirilmiştir.

Hemen uykuya daldırıyor


İşte iki dakikada uykuya dalmak için yapmanız gerekenler:


1. Dil, çene ve göz çevresindeki kaslar dahil yüzünüzdeki kaslarınızı gevşetin.


2. Omuzlarınızı bırakabildiğiniz kadar aşağı bırakın, ardından sırayla kollarınızın üst ve alt kısımlarını aşağı bırakın

4. Aşağıdaki iki manzaradan birini hayal etmeden önce zihninizi arındırmak için 10 saniye bekleyin.


Zifiri karanlık bir odada siyah kadifeden hamakta uzanıyorsunuz. Yaklaşık 10 saniye boyunca kendinize sürekli “Düşünme, düşünme, düşünme” diye telkinde bulunuyorsunuz.

Tekniği 6 hafta boyunca uygulayan kişilerin yüzde 96'sında işe yaradığı söyleniyor.

#Uyku
#uykusuzluk
#askeri
1 saat önce
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