Maske ve sıcak hava cildinizin düşmanı olmasın

Yasaklar kalksa da pandemi önlemleri ve bu çerçevede maske kullanımı hala devam ediyor. Stres, evde kalmaya bağlı olarak beslenme alışkanlıklarımızdaki değişiklik ve maske kullanımına bir de sıcak hava eklendiğinde ciltte farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Zahide Eriş, bu problemleri önlemek için mümkünse her gün duş alınması gerektiğinin altını çiziyor.

CİLDİNİZİ TEMİZ TUTUN

Maskenin yarattığı nem ve havasız ortamın ciltteki yağlanmayı artırdığını, bu nedenle maskeyi sık sık değiştirmek gerektiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Eriş, şöyle devam ediyor: “Günde iki kez yüzünüzü cilt yapınıza uygun, özel bir temizleme jeliyle yıkayın, dışarıdan eve geldiğinizde de yüzünüzü mutlaka yeniden yıkayın. Haftada bir kez uygulayacağınız bir peeling ciltteki gözenekleri açık tutarak sivilce oluşumunu engellemede yardımcı olur. Beslenmenize de özen göstermelisiniz. Bol bol su içilmeli ve yağdan fakir beslenmelisiniz. Aşırı acılı ve baharatlı besinlerden kaçınmalı, çikolata tüketimini de kısıtlamalısınız” diyor.

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MASKENİZİ HER GÜN DEĞİŞTİRİN

Yaz aylarında sıcak hava ve güneş nedeniyle rozasea (gül hastalığı) yakınmalarında da artış görüldüğünün altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Eriş, maske kullanımının da bu şikayet artışında etkili olduğunu hatırlatıyor. Dr. Öğr. Üyesi Eriş, rozasea hastalığı olanlara şu önerilerde bulunuyor: “Ilık suyla duş alın, ardından cildinizi nemlendirin. Kafein ve sıcak su ciltteki kızarıklığı artırıyor. Bu nedenle sıcak çay ve kahve içmeyin. Evinizde de dahil olmak üzere, düzenli olarak güneş koruyucu krem kullanın ve serin yerlerde bulunmaya özen gösterin.”

Maskenin etkisiyle artan terleme nedeniyle ter bezlerini tıkanarak ter bezi kistlerine yol açabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Eriş, gözeneklerin tıkanmaması için günde 2 kez cilt tipine uygun bir temizleyici kullanılmasını ve terden nemlenen maskenin mutlaka değiştirmeyi öneriyor.

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