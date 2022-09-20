Hayat Zıpkınla 100 kiloluk orkinos avladı
AKTÜEL

Zıpkınla 100 kiloluk orkinos avladı

Çanakkale’de balık avı malzemeleri satan işyerinin sahibi ve zıpkınla balık avı milli takım sporcularından Ozan Önen, Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla avlanırken yaklaşık 20 metre derinlikte 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı.

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Haber Merkezi İHA
Zıpkınla 100 kiloluk orkinos avladı
Orkinosla özçekim

2016 yılında 2 metre uzunluğunda ve 130 kilo ağırlığındaki orkinos balığı avlayan Ozan Önen, Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla avlanırken yaklaşık 20 metre derinlikte 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı. Orkinos balığıyla yaklaşık olarak 3 saat mücadele ettiğini belirten Önen, 3 saat sonrasında orkinosun gücünü yitirdiğini ve kazananın kendisi olduğunu açıkladı.

“Hayatımda en çok zorlandığım avlardan bir tanesiydi”

Av sonrasında İHA Muhabirine açıklamalarda bulunan Önen, “Zıpkın avcılığını amatör bir spor olarak yapıyorum, bu sporda milli takıma kadar yükseldim. Cumartesi günü sabah saatlerinde Çanakkale bölgesinde tavşan adası dediğimiz bölgede zıpkınla balık avlıyordum. Güzel bir balık avlamak nasip oldu. Orkinos balığı, tartma şansımız olmadı ama 100 kilo bandında olduğunu düşünüyorum. Belki biraz üzerinde olabilir. Daha öncede 2016 yılında benzer bir balık avlamıştım. O da yaklaşık olarak 130 kiloydu. O tarihten sonra bugüne kadar avladığım en büyük balık bu oldu. Çetin bir mücadele geçti, yaklaşık 3 saat bir mücadele gösterdi balık vurulduktan sonra. Hayatımda en çok zorlandığım avlardan bir tanesiydi. Sonuçta almayı başardık, buda beni hem mutlu etti hem de gurur verdi” dedi.

“2,5 saat geçmesine rağmen hala direncini koruyordu”

Kolay bir vuruş olduğunu ancak orkinos balığının çok direndiğini belirten Özen, “O gün dalış derinliğim yaklaşık 20 metreydi. Yaklaşık 1 dakikalık bir bekleme süresi sonrasında vurdum. Vurması aslında zor değildi, zıpkıncı tabiriyle güzel poz verdi. Etkili bir atış yaptım. Fakat güçlü bir balık olduğu için çok fazla direndi. 2,5 saat geçmesine rağmen hala direncini koruyordu. O pes etmedi, ben pes etmedim sonunda kazanan ben oldum” ifadelerine yer verdi.

Yardımcı ekipman olmadan avladı

Av sırasında yardımcı bir ekipman kullanmadığını belirten Özen, “Bu tarz balıklar şamandıra sistemi ile avlanıyor. Ülkemizde de yapan arkadaşlarım var azda olsa, yurt dışında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu balığı özel kılan detaylardan bir tanesi de, yardımcı bir ekipman olmadan sadece su altı zıpkınıyla vurarak ve kendi fiziksel gücümle mücadele ederek almış olmam. Yani o işin bir biraz zor kısmıydı. Oldukça çetin bir mücadele geçti. Sonunda birazda şansımın yardımıyla almayı başardım” dedi.

“Denizlerimizdeki en hızlı balıklardan bir tanesi”

Orkinos balığının hızlı ve güçlü bir yapısı olduğunu dile getiren Özen, “Normal zıpkın avında da dönem dönem büyük balıklar avladığımız oluyor. 40 kiloya kadar farklı farklı balıklar avlayabiliyoruz. Orkinos balığının özelliği fiziksel olarak çok güçlü olması. Yapı olarak büyük bir kas kütlesine sahip. Buda balığın direncini ve gücünü arttırıyor. Denizlerimizdeki en hızlı balıklardan bir tanesi. Hatta ikincisi, birincisi kılıç balığı ikincisi orkinos balığı. O yüzden çok zor bir mücadele oldu” şeklinde konuştu.

“Avın sonu aslında av kadar eziyetli oldu”

Av sonrasında balığı keserek dağıttıklarını belirten Özen, “Avın sonu aslında av kadar eziyetli oldu. Balığı bota çıkartmak, sonrasında kesip parçalayacağımız bölgeye ulaştırmak bir hayli zordu. Birkaç arkadaşımın yardımıyla deniz kıyısı uygun bir yerde balığımızı kestik. Daha sonrasında çevremize dağıttık” ifadelerine yer verdi.

Balık fiyatları düştüğü için vatandaşların ilgisi arttı
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Kızıldeniz'de ortaya çıktı: Avını köşeye sıkıştırıp yavaş yavaş öldürüyor
FOTOĞRAF 13
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Kızıldeniz'de ortaya çıkan, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Akdeniz'e ulaşan aslan balıklarının popülasyonu, denizlerdeki ısınmanın da etkisiyle son yıllarda arttı. İstilacı türler arasında yer alan aslan balıkları, Akdeniz'deki türleri ve deniz ekosistemine zarar vermeye başlayınca türle mücadele de arttı.
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Bu kapsamda aslan balığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ tarafından Düden Park'ta işletilen restoranın menüsüne dahil edildi. Zehirli dikenleri ve yüzgeçleri temizlenen balık, pişirilip müşterilere servis ediliyor.
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Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından mücadele kapsamında, Konyaaltı Sahili'nde 'Aslan Balığı Avcılık Yarışması' düzenledi. Sabah erken saatlerde başlayan yarışmaya; tekne kaptanı, kovacı ve avcıdan oluşan 3'er kişilik 7 takımdan oluşan 21 kişi katıldı. Denize açılan ve yaklaşık 4 saat boyunca avlanan takımlar, toplamı 15 kilo 370 gram olan 71 aslan balığı avladı. Yakaladıkları aslan balıkları ile karaya çıkan takımların ellerindeki kovalarda bulunan balıklar, jüri üyeleri tarafından tek tek sayıldı ve tartıldı.
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İLK 3'E GİRENLERE KUPA VE MADALYA
Sonuçlara göre 1 kilo 370 gram ile en ağır aslan balığını Mevlüt Şahin, Şahin Akman ve Berk Akman'ın oluşturduğu ekip yakaladı. Aynı ekip 60 aslan balığı avlayarak her iki kulvarda da 1'incilik kupasını kazandı. Etkinliğin ardından ilk 3'e giren ekiplere kupa ve madalyaları verildi.
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Etkinliği aslan balığına dikkat çekmek ve tüketilebileceğini göstermek adına düzenlediklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, “Bu konuda halkı ve kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu türü baskılamak ve artışını azaltmak için yapıyoruz bu etkinliği. Zehirli dikenleri temizlendiği zaman protein değeri yüksek ve çok lezzetli bir balık. Dünyanın birçok noktasında bu balık tüketiliyor. Geçen yıl itibarıyla EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde satışına başladık. Burada en önemli amacımız bu balığı sofralarımızda tüketebileceğimizi ortaya koymak. Eğer balığı tüketir hale getirirsek zaten en büyük mücadeleyi vermiş olacağız. Talep oluşacak ve avlanmaya başlanacak\" dedi.
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Yarışmayı kazanan takımdan Mevlüt Şahin, “Farkındalık yaratmak için düzenlenen bir yarışma. 60 aslan balığı avladık. Derinlerde ve kayalık alanda oluyor genelde. Geçen yıla göre sayısında yüzde 50 azalma var. Yarışma dışında da zaman zaman aslan balığı avlıyoruz\" diye konuştu.
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Aslan Balığı Nedir?

Pterois Olarak bilinen ve bu familyaya ait olan aslan balığı, zehirli deniz balıklarından oluşan bir türdür. Kıyıya yakın yerlerde ve 50 metrelik derinliklerde yaşamını sürdüren aslan balıkları, insanlar için tehlikeli deniz canlısı olarak öne çıkar. Özellikle salgılamış olduğu zehir ile beraber ciddi zararlar teşkil edebilir.
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Aslan Balığı Özellikleri Nelerdir?

Aslan balığının yetişkinleri 40 cm kadar uzunluğa erişebilir. Gözlerin üzerinde ve ayrıca ağız bölgesinin alt kısmında Pervane şeklini andıran pektoral yüzgeçler bulunur. Avlanma esnasında bu yüzgeçlerini açar ve avını köşeye sıkıştırır. Bununla birlikte dünyanın en zehirli deniz canlı türleri içerisinde yer aldığını eklemek gerekir. Beyaz ve kahverengi görüntüsü ile beraber çizgili bir yapıya sahiptir.
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Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum zorluğu görülebilir, hatta ölüme bile neden olabilir.
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Aslan Balığı Eti Yenir mi?

Aslan balığı zehirli olmasına rağmen günümüzde tüketilen balık türleri içerisinde gelmektedir. Eğer doğru şekilde temizlenir ve hazırlanırsa, uygun pişirme yöntemleri üzerinden aslan balığı gelmektedir. Dünyanın birçok farklı yerinde değişik yöntemler ışığı altında tüketilir. Bu konuda özel deniz canlıları içerisinde yer aldığını ifade etmek mümkün.
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Aslan Balığı Türleri Nelerdir?

Aslan balığı yaşam koşulları ve avlanma ile pek çok özelliği açısından farklı türe sahiptir. Bu konuda günümüze yüzlerce türden bahsetmek mümkündür.

- Volitan aslan balığı
- Antenli aslan balığı
- Pterois Miles
- Clearfin lionfish
- Luna lionfish
- Afrikan lionfish
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Bu şekilde yukarıda öne çıkan farklı örnekleri ile beraber daha pek çok türe sahiptir. Özellikle hem renk hem de avlanma ile yaşam koşulları bakımından farklılık yaratan türlere sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. Gözlerinin üzerinde ve ağızlarının altında pervane benzeri pektoral yüzgeçlere sahiptirler. Aslan balığı avlanırken bu yüzgeçleri açar ve avını köşeye kıstırır. Kaçma imkanı kalmayan av sonunda balığa yem olur.
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Avını sıkıştırıp yavaş yavaş öldürüyor
Kızıldeniz'de ortaya çıktı: Avını köşeye sıkıştırıp yavaş yavaş öldürüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'deki istilacı türler arasında yer alan aslan balığı ile mücadeleye dikkat çekmek adına 'Aslan Balığı Avcılığı Yarışması' düzenledi. Uzmanlar, avını köşeye sıkıştırıp iğnesiyle saldırıya geçen tehlikeli türün insanlara teması halinde ölümcül olabileceğini belirterek dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yarışma sonunda yakalanan balıklar iğnelerinden temizlenip, pişirilerek ikram edildi.
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