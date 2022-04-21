Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Haydari tarifi Haydari malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı
YEMEK TARİFLERİ

Haydari tarifi: Haydari malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Ana malzemesi yoğurt, sarımsak ve naneden oluşan haydari, en lezzetli mezelerden biridir. İşte, haydari mezesinin tarifi, malzemeleri, besin değeri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Haydari tarifi: Haydari malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı
Haydari

Haydari, yaz günlerinin vazgeçilmez soğuk mezeleri arasında yer alıyor. İşte, enfes haydari tarifi...

HAYDARİ MALZEMELERİ

- 5 yemek kaşığı süzme yoğurt (200 gram)

- 1 dilim beyaz peynir (50 gram)

- 2 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

- 4-5 dal dereotu

- 1/3 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

-1/2 çay kaşığı tuz

HAYDARİ YAPILIŞI

-Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Ceviz içini ekleyip 2 dakika kadar soteledikten kenara alıp soğumaya bırakın.

-Sarımsakları ezerek püre haline getirin. Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezin. Dereotunu ince şekilde doğrayın. Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın.

-Bir kaşık ya da çırpıcı yardımıyla iyice karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

HAYDARİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

2 kişilik haydari mezesinin hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 2 dakikadır.

HAYDARİ KALORİSİ

400/kcal'dir.

HAYDARİ BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

10 gram protein

7 gram karbonhidrat

37 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

HAYDARİ ZORLUK SEVİYESİ

KOLAY

HAYDARİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Kullanılan yoğurdun süzme olması önemlidir.

İçine isteğe göre baharat ekleyebilirsiniz.

Dereotu da ekleyebilirsiniz.

Simit tarifi: Simit tarifi malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı
ÖZGÜN
Simit tarifi: Simit tarifi malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Lezzetli pastaların sırrı: 'Pandispanya'
ÖZGÜN
Lezzetli pastaların sırrı: 'Pandispanya'
Berber koltuğunda korkunç cinayet

Berber koltuğunda korkunç cinayet

​Oğlu öldürülmesin diye para vermiş.
30 yıllık gelenek

30 yıllık gelenek

Köyde tek iftar sofrası kuruluyor.
İngiltereden Rusyaya yeni yaptırım kararı

MİT'ten nokta operasyon

MİT'ten nokta operasyon

​Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatına önemli mesaj.

​İlk bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

​Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı.

​Evdeki 3 milyon TL'yi çalan hırsız tanıdık çıktı.

İlk Türk astronotun uzaya gideceği tarih belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.