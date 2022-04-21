Haydari tarifi: Haydari malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Haydari, yaz günlerinin vazgeçilmez soğuk mezeleri arasında yer alıyor. İşte, enfes haydari tarifi...

HAYDARİ MALZEMELERİ

- 5 yemek kaşığı süzme yoğurt (200 gram)

- 1 dilim beyaz peynir (50 gram)

- 2 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

- 4-5 dal dereotu

- 1/3 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

-1/2 çay kaşığı tuz

HAYDARİ YAPILIŞI

-Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Ceviz içini ekleyip 2 dakika kadar soteledikten kenara alıp soğumaya bırakın.

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-Sarımsakları ezerek püre haline getirin. Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezin. Dereotunu ince şekilde doğrayın. Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın.

-Bir kaşık ya da çırpıcı yardımıyla iyice karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

HAYDARİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

2 kişilik haydari mezesinin hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 2 dakikadır.

HAYDARİ KALORİSİ

400/kcal'dir.

HAYDARİ BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

10 gram protein

7 gram karbonhidrat

37 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

HAYDARİ ZORLUK SEVİYESİ

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HAYDARİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Kullanılan yoğurdun süzme olması önemlidir.

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İçine isteğe göre baharat ekleyebilirsiniz.

Dereotu da ekleyebilirsiniz.

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