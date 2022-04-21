Haydari tarifi: Haydari malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Haydari, yaz günlerinin vazgeçilmez soğuk mezeleri arasında yer alıyor. İşte, enfes haydari tarifi...
HAYDARİ MALZEMELERİ
- 5 yemek kaşığı süzme yoğurt (200 gram)
- 1 dilim beyaz peynir (50 gram)
- 2 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 4-5 dal dereotu
- 1/3 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi
-1/2 çay kaşığı tuz
HAYDARİ YAPILIŞI
-Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Ceviz içini ekleyip 2 dakika kadar soteledikten kenara alıp soğumaya bırakın.
-Sarımsakları ezerek püre haline getirin. Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezin. Dereotunu ince şekilde doğrayın. Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın.
-Bir kaşık ya da çırpıcı yardımıyla iyice karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.
HAYDARİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
2 kişilik haydari mezesinin hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 2 dakikadır.
HAYDARİ KALORİSİ
400/kcal'dir.
HAYDARİ BESİN DEĞERİ
1 porsiyon için;
10 gram protein
7 gram karbonhidrat
37 gram yağ
*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.
HAYDARİ ZORLUK SEVİYESİ
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HAYDARİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
Kullanılan yoğurdun süzme olması önemlidir.
İçine isteğe göre baharat ekleyebilirsiniz.
Dereotu da ekleyebilirsiniz.