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Hicri yılbaşı 2023 ne zaman hangi gün?

Hicri yılbaşı İslam inancına göre en önemli günler arasında yer almaktadır. Peki hicri yılbaşı ne zaman ve hangi hicri ayda kutlanıyor? 2023 Hicri yılbaşı hangi tarihte? Hicri yılbaşı hangi tarihte, ayın kaçında, önemi nedir?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

12:04 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hicri yılbaşı

Hicri yılbaşı

Aşure Günü'nün kutlandığı ay olarak da bilinen Muharrem ayı, İslam'ın beş büyük ayından biri olarak kabul edilir. Muharrem ayının başlangıcı hicri yılbaşı olmaktadır.

2023 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Hicri takvime göre Muharrem ayı, 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu kapsamda, 18 Temmuz Salı günü yılın son günü olurken güneş battıktan sonra yeni yıla girilmiş olacak.

HİCRİ YILBAŞI ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, Hicri yılbaşı başlığının altında şu ifadelere yer verilmiştir:

"Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.



#hicri yılbaşı
#muharrem
#diyanet
#hicri yılbaşı 2023
1 saat önce
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