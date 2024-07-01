Manisa’nı CHP Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makamında iki kişiyi darbettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Hikmet Dönmez kimdir? Kula Belediye Başkanı nereli, kaç yaşında?
Hikmet Dönmez kimdir?
1969 yılında Manisa’nın Kula ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Dönmez, ilkokul, ortaokul ve lise tahsilini Kula’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi.1994 yılında polis olan ve emniyette çeşitli birimlerde çalışan Dönmez, emekliliğinden sonra Körez Mahallesi'nde muhtarlık yaptı. Hikmet Dönmez, evli ve 4 çocuk babasıdır.