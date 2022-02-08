Hızır orucu nedir? Hızır orucu ne zaman tutulur?

Hızır orucuna ilişkin araştırmalar şubat ayının gelmesiyle yoğunlaştı. Alevi inancına göre, Hızır orucu her yıl şubat ayında tutuluyor. İlk defa Hızır (a.s) tuttuğuna inanılan Hızır orucu ne zaman 2022 ve nasıl tutulur?

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Alevi inancına özgü bir tür oruçtur. Alevi vatandaşlar Şubat ayının ikinci haftasında salı çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere oruç tutar. Hızır orucunda da tıpkı Muharrem orucunda olduğu gibi yenilip içilmez.

İslam kaynaklarımızda net olarak bu günlerde oruç tutma hakkında bir bilgi yer almamaktadır. Fakat bu oruç halk arasında tutulan bir oruç haline gelmiştir. Sonuç itibari ile oruç tutmak hayırlı bir ibadettir ve bazı günleri oruç tutmaya vesile etmekte bir mahsur yoktur.

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HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Hızır Orucu Şubat ayının ikinci haftasında tutuluyor. Yörelere göre 3, 5 ve 7 gün art arda tutulan Hızır orucunun son günü mutlaka perşembe gününe denk getiriliyor.

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

Hızır orucunun tutuluşu yöresel olarak farklılık göstermektedir ve 3 gün, 5 gün ya da 7 gün olarak peş peşe tutulur. Ocak ayının sonu ile şubat ayının ortasına kadar geçen sürede tutulan Hızır orucunun son günü 3, 5 veya 7 gün olması fark etmeksizin kesinlikle perşembe gününe denk getirilir. Hızır orucuna niyet gün doğumunda edilirken, oruç gün batımında açılır. Oruçlu olan kişi gün boyunca hiçbir şey yiyip içmez, cinsi münasebetlerden ise uzak durur.

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Hızır orucu genellikle Şubat ayının ikinci haftasının salı çarşamba ve perşembe günlerinde olmak üzere 3 gün olarak tutulur. Orucun açılmasının ardından Muharrem orucundaki gibi herhangi bir yeme içme kısıtlaması yoktur.

Gündüzleri oruçlu olan kişiler, akşamları ise de akşamları Cem ibadeti yapar. Orucun bittiği Cuma gününde de kurbanlar kesilip lokmalar dağıtılır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Hızır'ın ab-ı hayat suyunu içtikten sonra yediği kudret helvasıyla özdeştirilen kavut, Hızır orucunun vazgeçilmez gelenekleri arasında yer alır. Geleneklere göre kavut, Hızır Orucunun tutulduğu son gün yani Perşembe günü un öğütülüp temiz bir kaba koyulur. Üzeri de örtüyle örtülür. Sabah bakıldığında unun üzerinde el ya da at nalı izi görülürse o eve Hızır'ın uğradığına ve hane halkının muratlarına ulaşacağına inanılır.

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Bu şekilde kavut ununda Hızır'ın izini görenler şükür amacıyla imkanları dahilinde kurban keser ve lokma dağıtır. Diğer yandan kavut ununda iz olsun ya da olmasın Cuma günü evlere bereket getirmesi ve dileklerin yerine gelmesi ümidiyle kavut pişirilip komşulara dağıtılır.