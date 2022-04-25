Bir vitamin deposu: Hoşaf

Su ihtiyacını karşılayan, vitamin deposu, bağırsak hareketlerini düzenleyen, böbreklerin düzenli çalışmasını sağlayan ve cildi güzelleştirdiği bilinen hoşaf nasıl yapılır? İşte, sağlık deposu hoşaf tarifi.

HOŞAF TARİFİ MALZEMELERİ

-250 gram kuru kayısı (2 su bardağı)

-1/2 su bardağı kuru üzüm

-3/4 su bardağı toz şeker

-1,5 litre su

-3 adet karanfil (arzuya göre)

-1 adet tarçın çubuğu (arzuya göre)

HOŞAF YAPILIŞI

1. Kuru kayısı ve üzümleri bol suda yıkayın.

Kuru kayısı ve üzümleri bol suda yıkayın. 2. Bir bıçak yardımıyla kayısıları orta incelikte dilimleyin.

Bir bıçak yardımıyla kayısıları orta incelikte dilimleyin. 3. Geniş bir tencereye su, kuru kayısı ve kuru üzümleri ekleyin.

Geniş bir tencereye su, kuru kayısı ve kuru üzümleri ekleyin. 4. Üzerine toz şekeri ilave edin. Kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Üzerine toz şekeri ilave edin. Kısık ateşte kaynamaya bırakın. 5. Kaynamakta olan suya karanfil ve tarçın çubuğunu ekleyin.

Kaynamakta olan suya karanfil ve tarçın çubuğunu ekleyin. 6. Kayısı ve üzümler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Aralıklarla karıştırın.

Kayısı ve üzümler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Aralıklarla karıştırın. 7. Ocaktan alıp ılınması için oda ısısında beklettiğiniz kayısı hoşafını buzdolabında en az bir saat kadar soğutun. Soğuk soğuk servis edin.

Ocaktan alıp ılınması için oda ısısında beklettiğiniz kayısı hoşafını buzdolabında en az bir saat kadar soğutun. Soğuk soğuk servis edin. **Afiyet olsun.





HOŞAF PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

6 kişilik hoşaf hazırlama süresi 5 dakika, pişirme süresi 15 dakikadır.

HOŞAF KALORİ DEĞERİ

Hoşafın kalori değeri 424/kcal'dir.

HOŞAF TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Kayısıları dağılmaması için kısık ateşte kaynatmaya özen gösterin.

HOŞAF PİŞİRME ÖNERİSİ

Hoşafı kuru kayısı yerine mevsiminde taze kayısı ile de hazırlayabilirsiniz. Arzuya göre kabuksuz iç badem gibi farklı kuru yemişler de ekleyebilirsiniz.

DENEYEBİLECEĞİNİZ DİĞER HOŞAF TARİFLERİ

Dilediğiniz kuru meyve ile yapabileceğiniz, son derece sağlıklı ve besleyici karışık hoşafı sizler de evlerinizde deneyebilirsiniz. Üstelik meyveleri dışardan almak yerine evinizde kendiniz de kurutabilirsiniz.

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Yüksek lif içeriği ile hem sindirim sisteminize hem de diğer bir çok hastalıklarınıza yardımcı olacak erik hoşafının tarifi defterlerinizde yer almalı.

Yeşili, kurusu derken hoşafı da yapılmalı ve tadına bakılmalı üzümün! Çoğu yiyecek ve içecekten çok daha sağlıklı olan üzüm hoşafı sizin de evlerinizde pişsin ve şifa olsun.

Mevsiminde kayısı hoşafı taze kayısı ile de hazırlanabilir. Kayısı kompostosu tarifi burada yer alıyor.

HOŞAFIN FAYDALARI NELERDİR?

- Lifli içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır, sindirimde kolaylık sağlar ve kabızlık için birebirdir.

- Mide rahatsızlıklarının tedavisinde rolü büyüktür. Ülser gibi tedavisi zor hastalıklar için şifa kaynağıdır.

- Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

- Kalp dostudur.

- Cilt için yararlıdır.

- Kansere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

- İçindeki meyvelerde bulunan vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri barındırır. Bu nedenle vücudumuza güç katar.

- Zihinsel yorgunluğun giderilmesini sağlar.

- Vücudumuzun su ihtiyacı karşılar.

- Bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

- İştah açar.

- Astım hastalığına iyi gelir.

- Gribal enfeksiyona karşı koruyucudur.

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