Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında yer alan hosteslik son dönemlerde popülerlik kazanan mesleklerden bir tanesidir. Hostes olmak isteyen pek çok kişi maaş konusu merak eder. 2024 hostes maaşları ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

2024 hostes maaşları ne kadar olacak?

Hostes maaşları kişinin çalıştığı kuruluşa göre değişiklik gösterir. Her özel firmanın prosedürü ve yan hakları birbirinden farklıdır. Bu nedenle 2024 hostes maaşları hakkında kesin bir rakam vermek doğru olmaz. Ayrıca meslekte geçirilen süre, uzun mesafe uçuşları, ekstra mesailer ve primler maaşa etki eden faktörler arasında yer almaktadır.

Hostes maaşları 2023 ne kadar?

Hostes maaşları 2023 yılında güncel olarak aşağıdaki gibidir:

En Düşük Hostes Maaşları

25.000 TL – 30.000 TL

Ortalama Hostes Maaşları

30.000 TL – 50.000 TL

En Yüksek Hostes Maaşları

50.000 TL – 65n.000 TL

Ortalama bir hostes en düşük 12 bin TL en yüksek 26 bin TL maaş almaktadır.

THY Hostes Maaşları

Hostes maaşları çeşitli uçuş yolları firmalarında değişiklik göstermektedir.

Türk Hava Yolları (THY) 2023 hostes maaşları aşağıdaki gibidir:

THY kabin memuru maaşı başlangıç seviyesi için 28.000 TL’dir.

THY deneyimli kabin görevlisi maaşlarının başlangıcı ise 35.000 TL’dir.

Hostes Olma Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az lise mezunu olmak.

İyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip olmak, bu dili akıcı bir şekilde konuşmak ve anlamak.

Başvurulan hava yolu firmalarının uygun gördükleri illerde ikamet etmek.

Adli sicil kaydının temiz olması.

Erkeklerde askerlik engeli olmaması.

İdeal olarak belirlenen boy ve kiloya sahip olmak. (Bu oran şirket prosedürüne göre değişiklik gösterebilir. Ortalama, kadınlarda; 160-180 cm arası boy oranı, erkeklerde; 170-180 cm arasıdır.)

Havaalanının belirlemiş olduğu kurumdan fiziki yeterlilik ve sağlık raporu almak

Daha önceden başka bir hava yolu firmasından ceza ve disiplinsizlik almamış olmak.







