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İcra borçlarında tarih belli oldu: İcra borçları ne zaman silinecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirli vatandaşalara yönelik aldıkları kararlarla ilgili konuşmuştu. Bakanı Nebati, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icra borçlarını yakında tasfiye edeceklerin müjdesini vermişti. Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sıkıntısını çözüme kavuşturacak düzenlemede son dakika gelişmesi yaşandı. Peki Kimlerin icra borcu silinecek? Haciz icra borçları hangi tarihe kadar silinecek? Hangi icra dosyaları işleme alınacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İcra borçları düzenlemesinden kimler yararlanacak? Dar gelirlilere destek paketi kapsamı ne olacak?
İcra borçları hangi tarihleri kapsıyor?

Dar gelirli vatandaşlara nefes aldıracak olan destek paketi düzenlemesi hayata geçiriliyor. Dar gelirli 6 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki borçlarının tasfiye edileceği önceki gün açıklanmıştı. Dar gelirliye destek paketinde yeni detaylar belli oldu.

İcra borçları silinmesi hangi tarihleri kapsıyor?

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi dosyalar kapsamda olacak.

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