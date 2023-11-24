İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar düşük faizli konut kredisi ile ilgili detayları yakından takip ediyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. Ev sahibi olma hayali ile kuran vatandaşlar 1.20 faizli kredinin başvuru şartları hakkında araştırmalara başladı. Peki, ilk evim konut kredisi kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak?

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!

BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor.

İLK EVİM KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1.20 faiz ve 15 yıl vade olması beklenen ilk ev için konut kredisi kampanyasının yıl sonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor. Çalışmanın daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.

Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer verereceğiz.

VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önce hayata geçirilen kampanyalara baıkldığında kredi vade süresinin uzatılması bekleniyor. Düşük faizli ev kampanyası ile ilk evini alacaklara 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.







